Un coche arde en la AP-7 a su paso por Torremolinos: el vehículo queda calcinado

Un turismo ha ardido este lunes por la mañana en el kilómetro 1002 de la autovía AP-7, a la altura de Torremolinos.

Según la información detallada por el Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo estaba circulando cuando el conductor ha nota que salía humo, ha parado en la vía de servicio de una gasolinera próxima, y ha salido del coche, que ha comenzado a arder.

Los bomberos han actuado extinguiendo el fuego y han realizado labores de limpieza de la calzada. El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, pero no se han producido daños personales.