Un coche arde en la AP-7 a su paso por Torremolinos: el vehículo queda calcinado
El suceso, que ha tenido lugar esta mañana, no ha dejado daños personales
Un turismo ha ardido este lunes por la mañana en el kilómetro 1002 de la autovía AP-7, a la altura de Torremolinos.
Según la información detallada por el Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo estaba circulando cuando el conductor ha nota que salía humo, ha parado en la vía de servicio de una gasolinera próxima, y ha salido del coche, que ha comenzado a arder.
Los bomberos han actuado extinguiendo el fuego y han realizado labores de limpieza de la calzada. El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, pero no se han producido daños personales.
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla