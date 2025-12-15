Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CISMedicamentosVehículo calcinadoViviendaEl tiempoBelenesBellavistaRadar
instagramlinkedin

Un coche arde en la AP-7 a su paso por Torremolinos: el vehículo queda calcinado

El suceso, que ha tenido lugar esta mañana, no ha dejado daños personales

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos extinguen un incendio tras salir ardiendo un vehículo en la autovía AP-7 a la altura de una estación de servicio en Torremolinos.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos extinguen un incendio tras salir ardiendo un vehículo en la autovía AP-7 a la altura de una estación de servicio en Torremolinos. / La Opinión

La Opinión

Un turismo ha ardido este lunes por la mañana en el kilómetro 1002 de la autovía AP-7, a la altura de Torremolinos.

Según la información detallada por el Consorcio Provincial de Bomberos, el vehículo estaba circulando cuando el conductor ha nota que salía humo, ha parado en la vía de servicio de una gasolinera próxima, y ha salido del coche, que ha comenzado a arder.

Los bomberos han actuado extinguiendo el fuego y han realizado labores de limpieza de la calzada. El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, pero no se han producido daños personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
  2. Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
  3. La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
  4. El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
  5. La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
  6. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
  7. La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
  8. La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla

El misterio del virus "Málaga 1991": Bernando Quintero busca resolver el enigma que afectó a la UMA

El misterio del virus "Málaga 1991": Bernando Quintero busca resolver el enigma que afectó a la UMA

Campaña de donación de sangre en Málaga: puntos y horarios para donar en Navidad

La app de movilidad del PTA de Málaga supera los 300 usuarios y el medio centenar de rutas en un mes

La app de movilidad del PTA de Málaga supera los 300 usuarios y el medio centenar de rutas en un mes

Dior, Tommy Hilfiger y Swarovski a precio de saldo: así es el nuevo mercadillo solidario de Málaga por Navidad

Dior, Tommy Hilfiger y Swarovski a precio de saldo: así es el nuevo mercadillo solidario de Málaga por Navidad

Málaga aprueba sus cuentas de 2026 con el rechazo de la oposición en pleno

Málaga aprueba sus cuentas de 2026 con el rechazo de la oposición en pleno

'Ernie', así se llama la cría de gorila nacida en Bioparc Fuengirola

La obra nueva protagoniza el crecimiento del mercado de compra de viviendas en Málaga

La obra nueva protagoniza el crecimiento del mercado de compra de viviendas en Málaga

Un coche arde en la AP-7 a su paso por Torremolinos: el vehículo queda calcinado

Tracking Pixel Contents