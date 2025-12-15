'Ernie', así se llama la cría de gorila nacida en Bioparc Fuengirola

La cría de gorila de llanura occidental nacida en Bioparc Fuengirola el pasado 29 de noviembre ya tiene nombre. Tras el cierre de la votación popular, Ernie se ha alzado como la opción ganadora con el 44% de los votos, seguido de Goodall (31%) y Kasai (24%).

¿De dónde viene el nombre?

La iniciativa, que ha contado con una gran participación del público, ha permitido no solo elegir el nombre del pequeño macho, sino también rendir homenaje a uno de los gorilas más emblemáticos en la historia del parque: Ernest, un macho mítico que formó parte de los inicios de Bioparc Fuengirola y que se convirtió en un auténtico símbolo del centro.

Ernest falleció en 2017 por causas naturales, cuando tenía 45 años, dejando una huella imborrable tanto en el equipo humano como en la historia del parque.

La madre gorila y su pequeño tras el parto / L.O.

Ocho años después, el nombre Ernie continúa ese legado y refuerza el compromiso de Bioparc Fuengirola con la conservación del gorila de llanura occidental, una subespecie catalogada como en grave peligro de extinción, ha indicado Bioparc Fuengirola en un comunicado.

Primeras semanas

Las primeras semanas de vida del pequeño Ernie están siendo una experiencia inolvidable para todo el equipo del parque. No solo por la llegada de un nuevo miembro que amplía la familia de gorilas, sino por poder contemplar la evolución de Wefa, que ha pasado de ser una joven gorila a convertirse en una madre ejemplar. El resto del grupo ha mostrado, en todo momento, un respeto absoluto hacia la cría, ahora ya con nombre propio.

La llegada de Ernie ha supuesto también un cambio en la dinámica del grupo: todos los individuos han adaptado ligeramente su actividad ante la presencia de esta nueva vida, que representa una esperanza real para la supervivencia de la especie.

Nacimiento cria de gorila en Bioparc Fuengirola / L.O.

Además, el nacimiento ha contribuido a reforzar aún más los lazos sociales y familiares de este grupo de gorilas, reflejando la compleja y rica estructura social que caracteriza a estos grandes primates.

Gorila de llanura occidental

El gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), la subespecie a la que pertenece la cría nacida en Bioparc Fuengirola, está catalogado como En Peligro Crítico de Extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sus poblaciones silvestres han sufrido un drástico declive en las últimas décadas debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva, las enfermedades y los conflictos humanos.

Así, programas de conservación como los desarrollados en Bioparc Fuengirola dentro de los programas internacionales de conservación (EEP), son fundamentales para garantizar la supervivencia futura de esta especie emblemática y para concienciar a la sociedad sobre la urgente necesidad de proteger los ecosistemas africanos de los que depende.