La Cueva de Nerja, aula práctica para los futuros maestros en Málaga

Aprender a ser maestro puede y debe hacerse también fuera de las aulas de la facultad. Los alumnos de la Universidad de Málaga tienen ahora otro espacio para aprender las habilidades que necesitarán cuando ejerzan: la Cueva de Nerja.

Trescientos estudiantes de primero del grado de Educación Primaria pasaron el curso pasado por este monumento natural, el más visitado de Andalucía, para conocerlo y transmitir este conocimiento a sus futuros alumnos.

No es sólo una excursión más, sino un proyecto que se enmarca en la labor didáctica de la Fundación Cueva de Nerja que, según explica su gerente, José María Domínguez, realizó importantes cambios en 2023 en las visitas educativas.

Una apuesta que ha hecho que este tipo de visitantes se duplique: de los 13.000 del curso 2022-23 a los casi 25.000 con los que terminó el curso pasado. Y el próximo esperan llegar a las 32.000 visitas con escolares no sólo de Málaga y Granada, sino también de Almería y otros puntos de Andalucía.

Visitas adaptadas por niveles

Los escolares que recorren este espacio reciben una completa y especializada formación, adaptada al nivel educativo e incluso a la asignatura que más interesa al centro.

«Hemos preparado situaciones de aprendizaje, como dice la nueva ley, por cursos y asignaturas», explica el gerente, que añade que cuentan con la colaboración de un equipo interdisciplinar de docentes.

Además, hay colegios bilingües para los que se hace en inglés u otros que piden que se enfoque al ámbito científico o al cultural. Y cada dos domingos, se organizan fam trips para los profesores en los que se les explica cómo son las visitas.

En este contexto, también han querido apostar por formar a los futuros maestros. La propuesta les llegó por parte del profesor de la Universidad de Málaga Enrique Sánchez, que imparte Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación.

Vivir la experiencia

El proyecto, que se realizó por primera vez el curso pasado y que volverá a hacerse en el segundo semestre de este, tiene tres fases.

En primer lugar, en clase aún, se prepara la visita a la Cueva para aprovecharla lo máximo posible.

A continuación, y gracias a la Fundación Cueva de Nerja que les facilita todos los medios, los alumnos recorren la cavidad, realizando un acercamiento completo.

Pero el proyecto no termina ahí. De vuelta al aula en la UMA tienen que elaborar un trabajo con materiales didácticos sobre la Cueva de Nerja. «El planteamiento que les hago es: vamos a a ir la excursión y vais a vivirlo como alumnos. Luego cuando lleguemos a clase vais a preparar la excursión como si fuerais docentes», comenta Sánchez.

Para vincular la experiencia con la tecnología, el trabajo se realiza con la plataforma Genially, una herramienta muy usada en los colegios por sus posibilidades de interacción y que los futuros maestros deben saber manejar.

Sala de Realidad Virtual

La parte tecnológica del proyecto también se justifica por el acceso a la Sala de Realidad Virtual de la Cueva de Nerja. Este espacio, comenta José María Domínguez, ha supuesto un cambio importantísimo no sólo en las visitas escolares sino en todas.

«La tecnología nos ha permitido acercar aquellas zonas no visitables de la cavidad y hemos acercado las pinturas rupestres, que era algo muy demandado», detalla. Como dato apunta en que los dos años que lleva en marcha, han pasado por la Sala de Realidad Virtual 1.250.000 personas que gracias a la tecnología realizan «un viaje en el tiempo».

Lo que aprenden los alumnos

Aunque la asignatura en la que se realiza este proyecto va de tecnología, los alumnos aprenden mucho más: «Les estás dando tecnología, didáctica, currículum. Les estás enseñando lo que es ser docente», afirma el profesor de la UMA.

Los estudiantes tienen que realizar materiales para una futura visita a la Cueva de Nerja, lo que implica conocerla y estudiarla. Pero, además, deben vincularlos con el currículum del curso que vaya a hacer la excursión y aplicar metodologías activas y trabajo en equipo.

Entre los conocimientos que adquieren, Enrique Sánchez destaca uno que llama la atención: «en la facultad no suele enseñarse como se hace una excursión».

Aunque este profesor de la UMA enseñe tecnología educativa, forma a sus alumnos desde una perspectiva crítica: «primero pedagogía y después tecnología. Tienen que aprender que si en una situación la tecnología no ayuda, meterla por meterla no tiene sentido».

Por su parte, el gerente de la Cueva de Nerja destaca esta nueva colaboración con la Universidad de Málaga, que forma parte del Patronato de la Fundación por lo que siempre ha habido mucha relación, aunque más en el ámbito de la investigación, donde la Cueva destaca frente a otros monumentos naturales.

«Tenemos que estar en permanente colaboración. Aquí siempre van a encontrar un aliado como nosotros encontramos en ellos», concluye.