Detenidos en Málaga por vender por redes sociales medicamentos sin prescripción médica

Dos personas han sido detenidas por la Guardia Civil en los municipios malagueños de Alameda y Mollina por presuntamente vender medicamentos sin prescripción médica a través de redes sociales. Según fuentes cercanas al caso, los investigados lograban las medicinas contra la extrema delgadez de forma legal, pero luego les daban salida de forma irregular por precios que rondaban los 80 y los 90 euros por envase. Las pesquisas han revelado que en un año pudieron conseguir entre 5.000 y 6.000 euros de beneficio y que incluso exigían a los médicos que cargaran las medicinas en las tarjetas sanitarias de sus familiares más cercanos.

La Comandancia de Málaga ha informado este lunes de que la investigación se inició en marzo, cuando los canales de colaboración entre las distintas administraciones públicas en materia de sanidad e inspección farmacéutica detectaron el posible uso comercial y comercio ilegal de dos medicamentos destinados al aumento de peso que requieren prescripción médica. Tanto es así, que la Dirección Provincial de Inspección y Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud y Consumo y el Centro de Información del Medicamento del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga comunicaron que estos medicamentos estaban siendo dispensados de forma excesiva en poblaciones de la comarca de Antequera, por lo que tenían "fundadas sospechas" de un posible uso ilícito.

A través de la Oficina de Farmacia, los investigadores revisaron el listado de las dispensas realizadas desde el año 2024 , datos que fueron cotejados con el Centro de Información del Medicamento. Unido a la investigación llevada a cabo a profesionales de la medicina y análogos, se constató que un grupo de personas asentadas en la provincia de Málaga adquiría los medicamentos en farmacias ubicada Alameda y Mollina, municipios de los principales investigados.

Modus operandi

Las pesquisas de los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial permitieron saber que los sospechosos acudían a numerosos centros sanitarios de la zona norte de la provincia de Málaga, incluso a urgencias, donde presionaban a los facultativos para que les recetara de nuevo el medicamento que tenían prescrito. Una vez recetado, llegaban a desplazarse a poblaciones de las provincias de Granada y Cádiz para canjearlo. Ya en su poder, anunciabam su venta en redes sociales por precios que rondaban los 80 y los 90 euros por envase y los enviaban a los compradores, localizados en distintos puntos del país.

La investigación culminó con la detención de dos personas en Mollina y Alameda por la supuesta comisión de los delitos contra la salud pública y estafa a la Seguridad Social.