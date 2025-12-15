MERCADILLO
Dior, Tommy Hilfiger y Swarovski a precio de saldo: así es el nuevo mercadillo solidario de Málaga por Navidad
El Centro Comercial la Rosaleda acogerá esta iniciativa creada por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Abrigos de visón por 200 euros, cinturones de piel de serpiente de Dior por 10 euros y trajes de madrina y de fiesta por 20 euros. Todos estos artículos y una amplia variedad más de marcas y productos de alta gama se pueden comprar desde este lunes y hasta el martes en el mercadillo solidario organizado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Málaga.
Este mercadillo que se ha instalado en la primera planta del Centro Comercial Rosaleda de Málaga capital, junto a la tienda de Springfield, pone a disposición de la ciudadanía todo tipo de artículos de lujo a precios de saldo.
Qué se puede comprar: algunas de las marcas disponibles
Así, los visitantes podrán acceder a distintas prendas de marcas como Tommy Hilfiger o Dior, así como libros electrónicos, gafas de sol de primeras firmas, joyas de Swarovski y relojes de marca por una cuantía mucho más reducida que la que encontrarían en cualquier otro establecimiento.
El motivo de sus bajos precios y de la puesta en marcha de esta medida es que se trata de un mercadillo navideño solidario en el que los propios malagueños han donado estos productos para que lo recaudado con las ventas se pueda destinar al Centro de Acogida de Personas sin Hogar de San Juan de Dios en Málaga.
El origen del ‘pop up’: donaciones y stock de Torremolinos
De ese modo, el origen de este 'pop up' se debe a la donación del stock completo de una histórica tienda de Torremolinos que cerró hace años, lo que permite a San Juan de Dios ofrecer durante dos días todo tipo de artículos de alta gama a precios bajos, muchos de ellos creados con materiales como piel de serpiente, cocodrilo, lagarto o tortuga.
Una iniciativa que ya se llevó a cabo en Málaga en 2024, cuando los productos se agotaron rápidamente y la recaudación se destinó a ayudar a personas sin hogar.
Fechas y horario del mercadillo solidario de Málaga
En esta ocasión, la apertura de este mercadillo ha tenido tal acogida que, incluso, había clientes realizando cola tiempo antes de su horario oficial y algunos de ellos habían acudido al centro malagueño venidos de provincias vecinas como Córdoba.
Además, la afluencia de la tienda ha sido constante durante sus primeras horas de apertura.
Así, los interesados podrán visitar este mercadillo navideño en el Centro Comercial Rosaleda desde este lunes hasta el martes en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas.
Un evento que une compras, Navidad y solidaridad, y que permite a sus usuarios adquirir productos de calidad a precios reducidos y, con su aportación, contribuir a una buena causa.
