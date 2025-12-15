Las exportaciones de aguacate y mango de Málaga superan las de 2024 en los nueve primeros meses de 2025

Las exportaciones de aguacate y mango de Málaga siguen creciendo: en los nueve primeros meses de este año ya se han conseguido superar las cifras de 2024. Solo de enero a septiembre de 2025 se han exportado 106.943 toneladas por un valor de 307,5 millones de euros en estos frutos; mientras que en el total de 2024 se exportaron 106.478 toneladas por valor de 357 millones de euros.

Aumento del 33,2%

Si se hace una comparativa de las exportaciones de los primeros nueve meses de 2025 con respecto al mismo periodo en 2024, supone una subida del 33,2% en toneladas, ya que en 2024 en este periodo se exportaron 80.284 toneladas; mientras que a nivel económico el incremento es del 13,2%, ya que el valor de enero a septiembre en el ejercicio anterior fue de 271,6 millones de euros.

Durante su visita a la sede central de Trops en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha expresado que "hablar de agricultura en la Axarquía es hacerlo principalmente del sector de frutas tropicales".

"Esta organización de productores de frutas y hortalizas (OPFH) supranacional es referente a nivel nacional y líder indiscutible con el 40 por ciento de la cuota de mercado del aguacate y el 55 por ciento del mango en España", ha abundado.

Al respecto, Fernández-Pacheco ha dicho que "estas cifras sitúan a Vélez-Málaga en el mapa internacional del sector de los tropicales y posicionan a TROPS en los mercados más competitivos de hasta 22 países europeos, como son Reino Unido, Alemania y Países Bajos".

Respaldo económico a Trops

También el consejero ha reconocido que "la gran labor que realizan desde esta organización de productores" y ha señalado que, en un periodo de seis años, desde el Gobierno andaluz se respaldará a Trops con 14 millones de euros para reforzar sus programas operativos en el marco de las subvenciones a las OPFH con cargo a los fondos Feaga. "Unas ayudas que se reparten anualmente y de las cuales ya han sido abonados 8,6 millones de euros", ha añadido.

Ha reiterado que son "datos que reflejan la importancia que tienen nuestros productores y la apuesta que realizan por la innovación, sostenibilidad y eficiencia para ser ejemplos en otros países".

Por otro lado, el consejero ha destacado que Andalucía se consolida como una de las principales regiones europeas en número de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) reconocidas.

Para la convocatoria de ayudas de 2024 se han beneficiado 100 entidades andaluzas: 97 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y tres Asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (AOP) por un valor de 130 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (Feaga).