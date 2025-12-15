Final feliz al culebrón urbanístico de Bellavista que estudiaba demoler dos viviendas y un bloque de seis plantas

La distancia en Málaga entre derribar un edificio y darle protección arquitectónica a veces es solo cuestión de tiempo. Puede verse en la nueva lista de 18 inmuebles con los que la Gerencia Municipal de Urbanismo acaba de ampliar el catálogo de edificios protegidos del PGOU.

Es el caso del primero de ellos, la antigua fábrica de electricidad Fiat Lux. Como recordaba en 2024 a este periódico el presidente de la Asociación Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, el profesor de la UMA Francisco Rodríguez Marín, la idea inicial del Ayuntamiento de Málaga era demolerla para «esponjar la zona» y sólo dejar en pie la chimenea.

«Les dijimos que era una barbaridad, un disparate, y dieron marcha atrás», contaba el presidente a este diario en 2024. Desde hace unos días, la fábrica tiene protección arquitectónica de grado II.

Pintor Sorolla 40 y 42

Ocurre algo similar con los números 40 y 42 de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, que ya tienen protección arquitectónica de grado II.

Como informó este periódico, en 2007 y dentro de los planes del futuro PGOU que se aprobaría en 2011, el Ayuntamiento de Málaga se planteó eliminarlos, junto a un tercer inmueble, justo enfrente: el número 55 de la avenida Pintor Joaquín Sorolla, un bloque de seis plantas que por entonces estaba ocupado por miembros de una misma familia.

El motivo del triple derribo era el proyecto de construcción de un nuevo ‘vial de cornisa’, que pasaría sobre el arroyo del Café, para que desembocara en el paseo marítimo.

El nuevo vial, junto al ficus de Bellavista, implicaba demoler el bloque de viviendas del fondo, al lado del arroyo del Café. / ARCINIEGA

El proyecto recibió una alegación del arquitecto Salvador Moreno Peralta, que pidió la protección arquitectónica para el número 42 de la avenida Pintor Sorolla, de 1895, obra del autor del Teatro Cervantes, el arquitecto municipal Gerónimo Cuervo -el nieto del arquitecto pidió que se respetara su nombre con ge y no con jota-.

Moreno, que calificó el proyecto de «disparate», declaró por entonces a La Opinión que el vial quería dar solución «a todas las burradas que han hecho en Parque Clavero, algo que repercutirá en el tráfico del paseo marítimo, que por la mañana es una locura».

Riesgo para el ficus de Bellavista

También se pronunció en contra la Real Academia de San Telmo, que además de subrayar el daño patrimonial por la eliminación de la casa de Cuervo - el único inmueble de su cosecha por entonces sin protección arquitectónica en Málaga-, también se centró en el «importante daño» que sufriría el vecino ficus de Bellavista, en el número 57 de Pintor Sorolla.

La academia, representada por el exresponsable de La Concepción, José Antonio del Cañizo, recordó que este ejemplar, catalogado en el nuevo PGOU con protección integral, era el ficus microcarpa más valioso de Málaga, «incluso más que los ficus de la Alameda». «La copa sobrevuela el arroyo del Café y se mete dos metros más en las propiedades colidantes, los coches que bajen por este carril echarán humo a la copa. Este ficus está adaptado al humo y al asfalto, pero un árbol como este te lo puedes cargar si lo sometes a más tráfico», argumentaba.

El ficus de Bellavista, más valioso que los de la Alameda. / G.M.

La respuesta de la Junta

Por eso, el experto calificaba la intervención de «drástica, grave y poco respetuosa» con el ficus, y pedía «dejar tranquilo su hábitat en un radio de bastantes metros».

El anuncio del proyecto provocó que la Junta de Andalucía, entonces bajo gobierno socialista, reaccionara: la Delegación de Cultura anunció que protegería Bellavista, con la inclusión de forma colectiva y carácter genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; entre ellos los números 40 y 42 de Pintor Sorolla.

El entonces delegado de Cultura, Francisco López, reconoció que la medida era «una dificultad para el Ayuntamiento», ya que necesitaría el visto bueno de la Junta.

La propuesta de la administración autonómica se extendió, finalmente, a 58 viviendas del Paseo de Reding, la avenida de Pries, el Paseo de Sancha y la avenida del Pintor Joaquín Sorolla, y la hizo efectiva en el BOE en 2013. Urbanismo acabó retirando su proyecto , hubo alivio entre las familias afectadas y hoy, protege lo que se planteó derribar. Cuestión de tiempo.