Un gimnasio para niños con cáncer hospitalizados: así es el nuevo Club Deportivo del Hospital Materno de Málaga

Los pacientes pediátricos oncohematológicos del Hospital Materno Infantil de Málaga cuentan desde hoy con su propio gimnasio al aire libre. Se trata de un espacio pionero que incorpora la actividad física adaptada como herramienta terapéutica y que se ha hecho realidad gracias a la colaboración de la Fundación Cesare Scariolo.

“Estos espacios no solo fomentan la diversión, sino que contribuyen directamente a la mejora de la funcionalidad y la recuperación física y emocional de nuestros jóvenes pacientes”, ha destacado el jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Francisco Luna, durante el acto de inauguración del nuevo Club Deportivo Infantil del Hospital Materno, en el que ha explicado los grandes beneficios que aporta a estos pacientes la actividad física y la rehabilitación.

El gimnasio, situado en la cuarta planta, ofrece múltiples opciones de ejercicio, que serán adaptadas de forma individual a cada paciente. El objetivo de este espacio es mejorar el bienestar emocional de los menores, reducir la fatiga y los efectos secundarios del tratamiento, reforzar el desarrollo psicomotor y favorecer la socialización en un entorno seguro.

Proyecto de investigación

Este nuevo proyecto se enmarca además dentro de un estudio de investigación en rehabilitación oncohematológica pediátrica, que permitirá evaluar de manera científica cómo influye el ejercicio físico en la calidad de vida y la evolución clínica de estos pacientes.

“La rehabilitación actúa como un pilar de apoyo durante y después del tratamiento , muy especialmente, en pacientes neurológicos y oncológicos, ayudando a minimizar los efectos secundarios de la enfermedad y también, a veces, de las terapias que precisan”, ha explicado el doctor Luna.

Inauguración del nuevo Club Deportivo Infantil del Hospital Materno / A.T.

Impacto psicológico

“En cuanto al impacto psicosocial y bienestar emocional, la rehabilitación no es solo física, sino que tiene un profundo efecto añadido, es decir, en la sensación y el estado de ánimo así como en su calidad de vida”, ha añadido el especialista, que ha subrayado la importancia del juego y de la actividad física como “elementos clave” en la rehabilitación.

“La rehabilitación es vital porque transforma el tiempo de hospitalización y recuperación en una fase activa de mantenimiento de la función, asegurando que el niño regrese a casa con la mejor calidad de vida posible y preparado para incorporarse a su vida social y escolar”, ha concluido el especialista, que, en nombre de todos los niños, familias y profesionales del hospital, ha querido dar las gracias por “haber hecho este sueño realidad”.

Donación de la Fundación Scariolo

La idea de construir este nuevo espacio surgió hace un año y ha sido posible gracias a una donación de más de 25.000 euros de la Fundación Cesare Scariolo, que ha permitido la adquisición de materiales deportivos, lúdicos y de rehabilitación adaptados a las necesidades funcionales de los pacientes.

El acto de inauguración ha contado también con la presencia del delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Carlos Bautista; el director gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega; la subdirectora médica del Hospital Materno Infantil y Hospital Civil, Natalia Mena, junto con profesionales de los servicios de pediatría, hematología, rehabilitación y enfermería, así como de la Unidad de Participación Ciudadana.

Humanizar los hospitales

José Antonio Ortega ha recordado que “salud y deporte van de la mano” y que “con este club damos un paso más en la humanización de la atención pediátrica, creando un espacio donde la actividad física se convierte en una herramienta terapéutica que ayuda a los menores a afrontar mejor su enfermedad”.

Por su parte, el delegado de Sanidad ha señalado la importancia de humanizar los centros sanitarios y de incorporar proyectos que permitan a los pacientes continuar con su actividad cotidiana. “Con ese humanismo conseguimos no solamente curarlos —porque curarlos ya sabemos hacerlo—, sino mejorar su estado emocional, y la actividad física es fundamental”, ha afirmado.

Instalaciones del nuevo Club Deportivo Infantil del Hospital Materno / A.T.

Abordaje personalizado

Los profesionales sanitarios serán quienes determinen, en función de las características individuales de cada niño y su capacidad, qué pacientes oncohematológicos acudirán a este gimnasio y el tipo de actividades que podrán realizar. Además, cada uno de ellos contará con un plan personalizado, adaptado a sus circunstancias, que será siempre supervisado.

“Muchas veces, simplemente la hospitalización prolongada, les provoca una serie de secuelas a corto y a medio plazo que se pueden intentar prevenir con este tipo de proyecto”, ha resaltado la doctora Laura García Hidalgo, oncóloga pediátrica del Hospital Materno Infantil, que ha indicado que cada año diagnostican en el centro, aproximadamente, 70 nuevos casos de cáncer infantil.

“Este proyecto es el resultado del trabajo coordinado de distintos servicios hospitalarios con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los pacientes oncohematológicos integrando el ejercicio físico como parte de su tratamiento y recuperación”, ha remarcado la jefa del servicio de Pediatría e investigadora del grupo multidisciplinar de investigación pediátrica en IBIMA Plataforma BIONAND, Esmeralda Núñez.

“Medir científicamente cómo influye el ejercicio en la calidad de vida y en la evolución clínica de estos menores es clave para seguir mejorando su atención”, ha agregado la profesional, que ha asegurado que: “proyectos como éste demuestran que la investigación también es una herramienta de humanización”.