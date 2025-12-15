¿Te gusta el café?: así es el más viral de Málaga, servido en un vaso de galleta comestible

El café más viral del momento, servido en una taza de galleta que se puede comer. Así es la curiosa creación que ha puesto en marcha una cafetería del Centro de Málaga en la que sus clientes pueden degustar todo tipo de bebidas calientes en su emblemática 'cookie cup'.

El negocio que asegura que es pionero en esta innovadora creación en Málaga es 'Latteame', un establecimiento que dispone de una amplia variedad de postres y bebidas con los sabores más demandados en su local situado a escasos metros de la Plaza de la Merced.

Cuánto cuesta el vaso de galleta más viral de Málaga

De ese modo, su clientela pueden pedir cualquiera de sus bebidas calientes, no solo sus distintos tipos de café, para ser servidos en una de estas tazas de galleta que, tras beber su contenido, se pueden comer.

Se trata de uno de los postres más reclamados en esta cafetería que se puede pedir por un precio de 6,50 euros y que, además, desde el pasado 28 de noviembre, cuenta con vasos de galleta especiales de Navidad.

Sabores disponibles: pistacho, Oreo, choco chips y especiales de Navidad

Así, a sus tradicionales gustos de pistacho, Oreo o 'choco chips', se han sumado vasos comestibles con sabores y motivos navideños, como el de reno, estrella o guirnalda.

Una amplia selección de bebidas y vasos de galleta que se pueden disfrutar en su local de la calle San Juan de Letrán de martes a domingo de 9.30 a 20.00 horas, mientras que los lunes permanecen cerrados.

Otras creaciones del local: bomba navideña y osos de chocolate

Pero este no es el único invento pionero de 'Latteame', sino que también cuentan con la particularidad de haber creado la primera "bomba navideña", una pequeña pelota de chocolate rellena de ColaCao y mininubes que se deshace al entrar en contacto con la bebida caliente.

A esto se unen sus osos de chocolate, que también se derriten al entrar en contacto con el calor, así como los 'croffles', unos gofres hechos con masa de croissant, que pueden escogerse con una amplia variedad de sabores como Nutella, chocolate Dubai, pistacho, Lotus, Kinder u Oreo, a un precio que oscila entre los 5 y los 7 euros.

Café en lata: la propuesta viral de Málaga para llevar

Además, 'Latteame' también afirma ser la única cafetería que vende cafés en lata en Málaga, "perfectos para disfrutar en cualquier momento". Así, sus clientes pueden degustar no solo el primer café en lata de la capital, sino también bebidas como smoothies en lata y distintos postres que se pueden adquirir en el mismo formado.

El precio de sus cafés depende del tamaño y formato, así como la especialidad, pudiendo costar entre 1,80 y 6 euros. Los 'smothies', por su parte, se pueden probar por un precio de 5,50 euros y consta de sabores como el 'Acai Berry', con acai, fresa, arándanos y plátanos, el 'Pineberry', de fresa y piña, o 'Cocoparadise', de coco, mango, plátano y piña, entre otros muchos.

Para los más tradicionales, también existe una gran variedad de dulces y tartas, como la de cheesecake de frutos rojos o pistacho, la chocotorta de oreo o las cookies rellenas. Y para los que quieran una experiencia diferente, también están disponibles sus brunch especiales por los que, por un precio de entre seis y nueve euros, se puede disfrutar de bebida, tostada, zumo, yogur y medialuna.