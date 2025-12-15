¿Te has quedado sin cesta de Navidad en Málaga este año?: aún puedes recibirla con este método

Uno de los momentos más esperados de estas fechas navideñas es el de recibir la tan esperada cesta de Navidad con los mejores productos de la tierra. Un gesto que algunas empresas, no todas, utilizan para mostrar un reconocimiento a sus empleados y que marca uno de los inicios más ansiados de este calendario festivo.

Pero, a estas alturas de diciembre, aún son muchos los ciudadanos que no han recibido o enviado sus cestas de Navidad. Para solventar esta situación y que cualquier malagueño pueda hacerse con uno de estos presentes, Correos ha puesto en marcha una iniciativa que permite que lleguen a todos los rincones de la provincia.

La iniciativa de Correos para comprar y enviar cestas en Málaga

Así lo han señalado desde Correos, que afirma que esta medida "facilita la compra y envío de cestas navideñas" en toda Málaga.

De ese modo, la empresa postal ha ofrecido una selección de cestas de Navidad con hasta cuatro lotes distintos en el que los ciudadanos podrán elegir el surtido de productos que deseen y se podrán adquirir y enviar por un precio que parte de los 36 euros.

Cómo funciona la entrega de cestas: domicilio o envío a otra dirección

"Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional", ha asegurado Correos.

La oferta de cestas disponibles se puede adquirir tanto en las oficinas de la provincia como a través de la plataforma digital Correos Market, que permitirá a los ciudadanos conocer los productos disponibles y hacerse con su propia cesta.

Dónde se pueden comprar: oficinas de Correos y Correos Market

Así, los malagueños podrá escoger su cesta de Navidad y enviarla a domicilio o a cualquier otra dirección sin coste adicional.

Algunos de los productos que se pueden adquirir para la cesta de Navidad de Correos en Málaga / Correos

Estos pedidos y envíos se podrán hacer en cualquier de las 68 oficinas que Correos tiene en la provincia de Málaga, así como en cualquier zona rural de territorios a través de su red de carteros: "La ciudadanía podrá adquirir cómodamente cestas de Navidad y enviarlas al destino que elija".