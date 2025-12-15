Accidente
Dos heridos graves tras ser atropellados en Málaga capital
El accidente, el que están implicados dos vehículos, ocurrió sobre las 23.30 horas en la avenida de Valle-Inclán, en el distrito Palma-Palmilla
Un hombre y una mujer han resultado heridos en la noche de este pasado domingo tras ser atropellados en Málaga capital.
El accidente ocurrió sobre las 23.30 horas en la avenida de Valle-Inclán, en el distrito Palma-Palmilla, cuando dos personas fueron atropelladas y tuvieron que ser trasladadas a sendos centros hospitalarios con lesiones graves.
Dos vehículos implicados
El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, se produjo a la altura de la glorieta Sebastián Viberti, sentido Torremolinos.
Al parecer, un turismo arrolló a dos personas --un hombre y una mujer--. Posteriormente, un segundo vehículo atropelló al varón, cuyo conductor se personó en dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación.
