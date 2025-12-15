Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente

Dos heridos graves tras ser atropellados en Málaga capital

El accidente, el que están implicados dos vehículos, ocurrió sobre las 23.30 horas en la avenida de Valle-Inclán, en el distrito Palma-Palmilla

Policía Local de Málaga en una imagen de archivo

Policía Local de Málaga en una imagen de archivo / L.O

La Opinión

MÁLAGA

Un hombre y una mujer han resultado heridos en la noche de este pasado domingo tras ser atropellados en Málaga capital.

El accidente ocurrió sobre las 23.30 horas en la avenida de Valle-Inclán, en el distrito Palma-Palmilla, cuando dos personas fueron atropelladas y tuvieron que ser trasladadas a sendos centros hospitalarios con lesiones graves.

Dos vehículos implicados

El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, se produjo a la altura de la glorieta Sebastián Viberti, sentido Torremolinos.

Al parecer, un turismo arrolló a dos personas --un hombre y una mujer--. Posteriormente, un segundo vehículo atropelló al varón, cuyo conductor se personó en dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local, que se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

