Arancha Tejero

El Hospital Materno de Málaga inaugura un Club Deportivo para pacientes oncohematológicos

El Hospital Materno Infantil ha inaugurado este lunes el nuevo Club Deportivo Infantil, un espacio pionero dirigido a pacientes pediátricos oncohematológicos hospitalizados, que incorpora la actividad física adaptada como parte del abordaje terapéutico integral. Este nuevo recurso, que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Cesare Scariolo, tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los menores, reducir la fatiga y los efectos secundarios del tratamiento, reforzar el desarrollo psicomotor, y favorecer la socialización en un entorno seguro.