El Hospital Materno de Málaga inaugura un Club Deportivo para pacientes oncohematológicos
El Hospital Materno Infantil ha inaugurado este lunes el nuevo Club Deportivo Infantil, un espacio pionero dirigido a pacientes pediátricos oncohematológicos hospitalizados, que incorpora la actividad física adaptada como parte del abordaje terapéutico integral. Este nuevo recurso, que se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Cesare Scariolo, tiene como objetivo mejorar el bienestar emocional de los menores, reducir la fatiga y los efectos secundarios del tratamiento, reforzar el desarrollo psicomotor, y favorecer la socialización en un entorno seguro.
