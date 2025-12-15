El destino de los oficiales de la Gneisenau

El comandante Krestchmann fue arrastrado por una ola junto a su segundo al mando -Berninghaus- y el jefe de máquinas. Inicialmente, Krestchmann fue sujetado por el alférez de navío Bolland, que se aferraba con fuerza a la jarcia. Sin embargo, una ola se lo arrebató y cayó al mar, muriendo en el mar. Su cuerpo sería el primero que las olas devolvieron a la costa de Málaga.

Berninghaus cayó al mar, pero se pudo agarrar a un madero, al que permaneció sujeto durante dos horas sin perder la conciencia y aguantando el oleaje. Hubo un intento de rescate a cargo de un bote de pesca, pero acabó zozobrando.

El teniente de navío Werner, que resultó ser el superviviente de mayor graduación de la Gneisenau, dirigía las operaciones de rescate desde la escollera, a donde llegó de los primeros. Llegó incluso a ofrecer una recompensa de 20.000 pesetas a quien lograra rescatar con vida al segundo comandante, que después de dos horas y ya agotado, terminó ahogándose.

El jefe de máquinas Prufer se ahogó tras ser arrastrado por la ola.

A las 14.50, el alférez Bolland, que llevaba horas aferrado a uno de los palos de la Gneisenau y que estuvo a punto de salvar a su capitán, abandonó su posición y alcanzó tierra deslizándose por un cabo. Fue el último en abandonar la nave.

Y el último rescate fue a las 16.00 horas, cuando el temporal empezó a amainar después de casi seis horas. Era el suboficial fogonero Krause, que desde el momento del naufragio había permanecido a flote sobre una balsa improvisada.