Juanma Moreno, al límite de perder la mayoría absoluta en Andalucía por la crisis de los cribados y el alza de Vox

Los fallos en los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis que ha afrontado Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo, han tenido un coste político para el PP Andaluz. Se sitúa ya más cerca que nunca de perder la mayoría absoluta en el barómetro que realiza periódicamente el Centro de Estudios Andaluces, el conocido como el CIS andaluz. El desgaste, sin embargo, no lo rentabiliza un PSOE de María Jesús Montero que sigue hundido. Lo aprovecha Vox que obtiene el mejor resultado de los últimos años.

Hace un año, en diciembre de 2024, la misma encuesta del barómetro del Centra daba al PP de Juanma Moreno una holgada mayoría absoluta con hasta 59 escaños y un 43,5% de los votos. Sin embargo, durante los distintos sondeos realizados cada trimestre ha ido perdiendo levemente apoyos. De hecho, en el barómetro de octubre ya reflejó muchas posibilidades de que esto ocurriera. La caída ha continuado. Y los apoyos se encuentran ya en un 40,2% y entre 53 y 55 diputados. Esta última cifra marca el límite para gobernar en solitario. Todo ello en una encuesta que se realizó en el mes de noviembre, transcurrido un mes desde el inicio de la crisis de los cribados de cáncer de mama.

El CIS andaluz, que depende de la propia Junta, refleja además una valoración cada vez peor de la gestión de Juanma Moreno. En este barómetro, más de un 56% de los encuestados la evalúan como mala o muy mala frente un 39% de calificaciones positivas. Sin embargo, sigue siendo ampliamente el presidente preferido por los encuestados andaluces muy por encima del resto de candidaturas.

¿Qué resultados obtienen PSOE y Vox en el CIS andaluz?

Sin embargo, esto no ha supuesto un crecimiento del PSOE. Hace un año, en diciembre, tenía un 21,4% de los votos y hasta 27 escaños. Este tiempo, el periodo de María Jesús Montero como secretaria general de los socialistas ha estado marcado por los casos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán por el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez. Más recientemente, han llegado los casos de acoso aunque estos no están incorporados en este sondeo. El balance según este sondeo es un 21,4% de apoyos y entre 25 y 28 escaños. Prácticamente en el mismo punto que hace un año y muy lejos de los resultados de 2022 con 30 escaños y un 24,1%.

Parte de estos datos encuentran su explicación en el resultado que obtiene entre los encuestados la valoración de la gestión de Pedro Sánchez. Casi siete de cada diez andaluces rechazan como malo o muy malo al Gobierno socialista en este barómetro y sitúan como el principal problema a nivel nacional la corrupción y la desconfianza en la clase política.

El partido beneficiado por este desgaste del Gobierno andaluz es Vox que obtiene en este barómetro su mejor resultado de los últimos años. Logra un 17,5% de los vtoos y entre 19 y 22 diputados, lo que supone cuatro puntos más que en las elecciones de 2022 y cinco diputados. La formación de Santiago Abascal se ha situado ya como la gran adversaria de Juanma Moreno y en ella se centran los principales mensajes políticos

Tal y como adelantó el presidente andaluz en la presentación de su libro en Barcelona, la crisis de los cribados ha supuesto la mayor caída en apoyos al PP andaluz de los últimos años. "Hemos bajado seis puntos", llegó a apuntar advirtiendo de que la mayoría absoluta está en el aire. Luego matizó que esa caída se había recuperado por las medidas puestas en marcha después y que se anunciaron antes de la realización de esta oleada de encuestas.

El Gobierno de Juanma Moreno subraya que la mayoría absoluta en las elecciones de 2026 depende realmente de que funcione, como ocurrió en 2022, la llamada a un doble voto útil. Es decir, sumar los apoyos de quienes quieren castigar a Pedro Sánchez y los de quienes quieren evitar a toda costa que Vox entre en San Telmo.

¿Cuál es el resultado de los grupos de izquierda?

La encuesta se realiza en Andalucía antes de que se defina quién es el candidato de la coalición de izquierdas y qué partidos finalmente la integran. De hecho, este último aspecto sigue sin aclararse.

En este escenario, se frena la tendencia al alza que mostraban IU, Sumar o Podemos en las últimas encuestas. Se quedan con un 7,5% de los votos y entre 5 y 6 escaños. Es decir, prácticamente en el mismo resultado que en 2022 con el añadido de que en estos momentos es posible que no concurran juntos a los comicios.

Sí se mantiene estable Adelante Andalucía, la formación que lidera José Ignacio García, que ha mantenido un ritmo constante durante toda la legislatura. Se encuentra con en torno a un 6% de apoyos y con posibilidades de entrar en el Parlamento y repetir o mejorar sus dos diputados actuales.