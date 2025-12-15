Málaga se afianza como el tercer gran polo español en inmobiliarias y construcción

Málaga continúa generando empresas y actividad económica a excelente ritmo, con el sector de la construcción como una de las puntas de lanza por la pujanza del mercado de la vivienda. Como reflejo de esta dinámica, el Directorio Central de Empresas (DIRCE), publicado estos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE) consolida a la provincia como la tercera de España con mayor número de establecimientos empresariales activos que operan en los ámbitos inmobiliarios y de construcción, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. El INE utiliza en su DIRCE el concepto de «unidad local», por lo que contabiliza bajo este epígrafe tanto a los negocios independientes como a los diferentes locales que pueda tener abiertos una misma empresa o cadena (por ejemplo, en régimen de franquicia), ya sea nacional o internacional.

En concreto, Málaga contaba a 1 de enero de 2025 con 15.782 negocios dedicados a la actividad inmobiliaria (lo que supone unos 1.200 más que un año antes, con un avance interanual del 3,2%), y más de 12.000 en el ámbito de la promoción y construcción de edificios (550 más que en el anterior ejercicio).

Las inmobiliarias, fundamentales para la economía en Málaga. / Miguel Ángel Montesinos

Las cifras de empresas en el sector recogidas por el DIRCE han venido aumentando de forma constante en los últimos ejercicios. En el caso de las agencias inmobiliarias, el actual volumen que hay en Málaga es más del doble del que se manejaba en la provincia hace una década (años 2012 y 2013), cuando la crisis desatada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó muy mermado este segmento económico.

Los datos de Málaga únicamente están por detrás de Madrid (44.377 locales de inmobiliarias y 32.063 de construcción) y Barcelona (43.555 y 32.063 respectivamente). Málaga sigue por delante tanto de Valencia como Alicante, que en algunas épocas anteriores la antecedían y que ahora quedan un escalón por detrás (cada una cuenta con algo más de 14.000 negocios en el campo inmobilario y de 11.500 en el caso de construcción). Baleares tiene casi 10.100 inmobiliarias y 12.174 firmas de construcción (en este segundo apartado en concreto supera ligeramente a Málaga pero queda bastante por detrás si se suma el binomio inmobiliarias-constructoras).

El sector de la construcción, en alza en la provincia de Málaga. / l.o.

El sector gana peso

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) destacó hace unos días, por boca de su vicepresidenta ejecutiva y secretaria general, Natalia Sánchez, que el sector de la construcción «continúa ganando peso, mes a mes» dentro de la economía provincial. Málaga encabeza a nivel andaluz este segmento tanto en número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social como en la generación de puestos de trabajo. Según los últimos datos de noviembre, hay en concreto casi 7.100 compañías (cerca de 300 más que hace un año) con 50.442 trabajadores afiliados (2.500 por encima de hace doce meses).

Tanto la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga como el Colegio de Arquitectos de Málaga vienen advirtiendo no obstante de que se necesitan de manera urgente unos 10.000 albañiles cualificados más ante la febril actividad que vive el sector, aludiendo a un problema de «falta de relevo generacional» y a pesar que los sueldos y las condiciones laborales son, a su juicio, muy destacables .

Época de gran tirón

La alta cifra de actividad empresarial en la construcción y en el ámbito inmobiliario responde al enorme tirón de demanda que viene registrando el mercado en estos últimos años. La firma de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda en la provincia de Málaga, por ejemplo, sigue firmando un gran ritmo con un total de 16.396 hipotecas formalizadas en los tres primeros trimestres del año y un incremento del 16,3% en relación con el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Promoción de viviendas en construcción. / l.o.

El valor de la hipoteca media que los bancos están concediendo en Málaga se sitúa ya en los 219.900 euros, un nivel que supera en un 12,9% al que se registraba a estas mismas alturas de 2024 (194.700). Estos 25.000 euros de incremento medio son, sin duda, reveladores del constante aumento permanente del precio de las casas. La hipoteca suele cubrir hasta el 80% del valor de una vivienda.

Cabe destacar que entre enero y septiembre se han vendido en Málaga un total de 27.676 viviendas, según el INE, lo que, comparando el número de operaciones con el de firma de hipotecas, arroja que el 59% de compras se hacen recurriendo a un préstamo hipotecario. El otro 41% corresponde a adquisiciones que se pagan al contado, una tasa que refleja el peso que el cliente de alto perfil económico (en muchos casos, extranjero) o inversor tiene en el mercado.