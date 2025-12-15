Málaga aprueba sus cuentas de 2026 con el rechazo de la oposición en pleno

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2026, que volverá a superar los 1.200 millones de euros. El equipo de gobierno (PP) subraya que las cuentas priorizan la vivienda, la calidad de vida, la revitalización de los barrios y el impulso de los grandes proyectos de ciudad, con el Auditorio como actuación estrella del próximo ejercicio, que el alcalde pretende sacar a concurso a pesar de los obstáculos para su financiación y de la posición del Ministerio de Cultura, que no va a participar.

La aprobación ha salido adelante con los votos del PP y el rechazo de PSOE, Vox y Con Málaga, que han mostrado una oposición frontal al proyecto. Los grupos han puesto el foco en la capacidad inversora real del Ayuntamiento, en el modelo de ciudad que, a su juicio, sostienen las cuentas y en sus dudas sobre la viabilidad de los proyectos emblemáticos planteados, especialmente el Auditorio

El Pleno de este lunes no ha sido más que un trámite dada la mayoría del Partido Popular en el Ayuntamiento, que también le sirvió para sacar adelante el presupuesto en la reunión de la Junta de Gobierno Local de la pasada semana. El presupuesto será ahora publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abrirá un plazo de 15 días hábiles para la presentación de alegaciones.

El PP, a través del concejal de Economía y Hacienda del Consisotorio, Carlos Conde, ha subrayado que Málaga mantiene desde 2024 presupuestos por encima de los 1.200 millones anuales, con el objetivo de avanzar en los compromisos del programa de gobierno 2023-2027. En el apartado inversor, inversiones y transferencias suman 170,68 millones de euros, cantidad que podría elevarse hasta 195 millones al incluir partidas de gasto corriente destinadas a planes de conservación de distritos y de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Una imagen del Salón de Plenos, este lunes, durante el debate de los presupuestos de 2026. / Ayuntamiento de Málaga

Presupuesto irreal

Los grupos municipales de PSOE, Con Málaga y Vox aprovecharon sus turnos de intervención —en un debate que se prolongó una hora y media— para cargar contra el proyecto de presupuesto presentado por el equipo de gobierno del PP, que tacharon de “supérfluo”. A su juicio, las cuentas no atienden a las necesidades reales de los malagueños, reducen la inversión y aumentan el gasto corriente para favorecer a una supuesta “red clientelar”.

“Que coloque el Auditorio como el principal proyecto del año 2026 no se lo cree nadie”, señaló el portavoz socialista, Daniel Pérez, quien acusó al alcalde, Francisco de la Torre, de “vender los mismos proyectos” año tras año. En la misma línea, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, calificó el presupuesto de “propaganda vacía” y afirmó que no aborda las verdaderas necesidades de la ciudad y que, “una vez más, deja de lado a los barrios, a la vivienda pública y a los servicios esenciales”. Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, lamentó que haya disminuido el porcentaje de inversión previsto.