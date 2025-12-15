La obra nueva protagoniza el crecimiento del mercado de compra de viviendas en Málaga

La venta de vivienda nueva se confirma en este 2025 como el factor que sigue posibilitando el crecimiento del mercado inmobiliario de Málaga, frente a un segmento de pisos de segunda mano que se mueve en niveles casi idénticos a los del pasado año. Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los que la provincia malagueña contabiliza de enero a octubre un total de 21.003 operaciones de viviendas usadas (un 0,9% más que el año anterior) y otras 10.124 de nueva construcción (un 17,9% más),

Con estas cifras, la compraventa de viviendas muestra una subida general del 5,9% con un total de 31.127 operaciones en la provincia de Málaga. La fuerte demanda y la bajada de los tipos de interés de meses anteriores parecen seguir espoleando al mercado de compradores, a pesar del contexto de altísimos precios de las casas.

A nivel provincial son Madrid (69.753), Barcelona (62.630), Alicante (46.334) y Valencia (34.839) las que encabezan la clasificación de ventas en lo que va de ejercicio, con Málaga en la quinta posición.

Cabe destacar, de hecho, que Málaga es la tercera provincia que más casas nuevas vende de España en lo que llevamos de 2025, sólo por detrás de Madrid (15.715) y Barcelona (12.271) y justo por delante de Alicante (9.079) y Sevilla (5.857) y Valencia (5.567).

Compra de vivienda en España

En España, la compraventa de viviendas retomó las caídas en el mes de octubre con un descenso del 2,5% interanual y contabilizó 67.789 operaciones, según los datos del INE.

Sin embargo, si se compara con el mes anterior (septiembre), las compraventas registraron un incremento en octubre del 6,3 %, en un contexto marcado por la falta de oferta para atender la creciente demanda y el consecuente encarecimiento de los precios.

Una agencia inmobiliaria en Málaga capital. / L. O. / LMA

Pese a la caída de octubre, las compraventas acumulan un avance del 12,3% en el acumulado del año y 601.543 operaciones (en todo 2024 se vendieron 640.401). La vivienda nueva fue la que más aumentó hasta octubre, un 18,7% (han sido 131.474), mientras que la usada lo hizo un 10,6% (470.069).

Por régimen, la vivienda libre subió un 13% en el año y la protegida (VPO) el 3,2%.