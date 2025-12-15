Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CISMedicamentosVehículo calcinadoViviendaEl tiempoBelenesBellavistaRadar
instagramlinkedin

ONCE

La ONCE reparte 420.000 euros en Málaga capital: un vendedor da 280.000 euros en premios

José María Ortiz, vendedor de la ONCE, ha repartido 13 cupones premiados con 20.000 euros cada uno entre Huelin y la estación

José María Ortiz vendedor de la ONCE

José María Ortiz vendedor de la ONCE / L.O

La Opinión

MÁLAGA

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha repartido 420.000 euros en premios mayores en Málaga con 21 cupones premiados con 20.000 euros cada uno que se han vendido en diferentes puntos de la capital.

Vendedores

La mayor de las suertes la dio José María Ortiz, con 13 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno entre Huelin y la estación.

También José Enrique Carpena, vendió cinco cupones premiados en pleno centro, en la Calle Larios. Y otros tres Rocío Villalón en el Centro Comercial Larios.

Premios entre Huelin y estación

Ortiz es vendedor de la ONCE desde apenas hace año y medio, empezó en mayo de 2024, y ha repartido los premios a caballo entre el barrio de Huelin y su punto de venta frente al Centro Comercial Vialia. "Estoy muy contento, esta es una sensación maravillosa", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "es además un número reservado, por eso han salido tantos afortunados, han tenido buen ojo".

Es la primera vez que el vendedor da un premio mayor, "y me he estrenado bien". "Estoy en una zona de paso, pero también en el barrio, y seguro que lo he repartido a mis clientes habituales, que son los que más ilusión me hace", ha afirmado el vendedor. "Es una alegría muy grande, estoy esperando a que lo sepan todos", ha concluido.

Noticias relacionadas y más

Este sorteo, dedicado al municipio lucense de Monforte de Lemos dentro de su serie 'Pueblos de película', ha repartido otros 20.000 euros en Fuengirola y otros 20.000 en la capital gaditana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
  2. Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
  3. La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
  4. El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
  5. La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
  6. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
  7. La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
  8. La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla

El misterio del virus "Málaga 1991": Bernando Quintero busca resolver el enigma que afectó a la UMA

El misterio del virus "Málaga 1991": Bernando Quintero busca resolver el enigma que afectó a la UMA

Campaña de donación de sangre en Málaga: puntos y horarios para donar en Navidad

La app de movilidad del PTA de Málaga supera los 300 usuarios y el medio centenar de rutas en un mes

La app de movilidad del PTA de Málaga supera los 300 usuarios y el medio centenar de rutas en un mes

Dior, Tommy Hilfiger y Swarovski a precio de saldo: así es el nuevo mercadillo solidario de Málaga por Navidad

Dior, Tommy Hilfiger y Swarovski a precio de saldo: así es el nuevo mercadillo solidario de Málaga por Navidad

Málaga aprueba sus cuentas de 2026 con el rechazo de la oposición en pleno

Málaga aprueba sus cuentas de 2026 con el rechazo de la oposición en pleno

'Ernie', así se llama la cría de gorila nacida en Bioparc Fuengirola

La obra nueva protagoniza el crecimiento del mercado de compra de viviendas en Málaga

La obra nueva protagoniza el crecimiento del mercado de compra de viviendas en Málaga

Un coche arde en la AP-7 a su paso por Torremolinos: el vehículo queda calcinado

Tracking Pixel Contents