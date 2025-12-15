ONCE
La ONCE reparte 420.000 euros en Málaga capital: un vendedor da 280.000 euros en premios
José María Ortiz, vendedor de la ONCE, ha repartido 13 cupones premiados con 20.000 euros cada uno entre Huelin y la estación
El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha repartido 420.000 euros en premios mayores en Málaga con 21 cupones premiados con 20.000 euros cada uno que se han vendido en diferentes puntos de la capital.
Vendedores
La mayor de las suertes la dio José María Ortiz, con 13 cupones agraciados con 20.000 euros cada uno entre Huelin y la estación.
También José Enrique Carpena, vendió cinco cupones premiados en pleno centro, en la Calle Larios. Y otros tres Rocío Villalón en el Centro Comercial Larios.
Premios entre Huelin y estación
Ortiz es vendedor de la ONCE desde apenas hace año y medio, empezó en mayo de 2024, y ha repartido los premios a caballo entre el barrio de Huelin y su punto de venta frente al Centro Comercial Vialia. "Estoy muy contento, esta es una sensación maravillosa", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "es además un número reservado, por eso han salido tantos afortunados, han tenido buen ojo".
Es la primera vez que el vendedor da un premio mayor, "y me he estrenado bien". "Estoy en una zona de paso, pero también en el barrio, y seguro que lo he repartido a mis clientes habituales, que son los que más ilusión me hace", ha afirmado el vendedor. "Es una alegría muy grande, estoy esperando a que lo sepan todos", ha concluido.
Este sorteo, dedicado al municipio lucense de Monforte de Lemos dentro de su serie 'Pueblos de película', ha repartido otros 20.000 euros en Fuengirola y otros 20.000 en la capital gaditana.
