El Puerto de Málaga actuará para recuperar la arena perdida en la playa de San Andrés tras el temporal

La borrasca Emilia se ha cebado con el litoral malagueño durante este último fin de semana. El fuerte viento y el oleaje registrado en los últimos días ha provocado que buena parte de la arena de la playa de San Andrés haya sido engullida por el mar. El temporal de levante venía acompañado de aviso amarillo hasta el mediodía del sábado, ha dejado daños en otros puntos de la costa malagueña, como en Benalmádena. En la capital los vientos alcanzaron 70 kilómetros por hora, dejando expuesto el rebalaje a su merced. Ante esta situación, el Puerto de Málaga ya plantea actuaciones para recuperar el material trasladado, a la espera de coordinarcualquier intervención con Costas y realizar los necesarios estudios topográficos para determinar el volumen de arena ha perdido.

El episodio llegó acompañado de avisos amarillos activados por la Aemet en la provincia por lluvia y temporal marítimo durante el viernes 12 y el sábado 13 de diciembre.

El temporal Emilia arrastra al mar buena parte de la arena de la playa de San Andrés / Álex Zea

Fuentes de la Autoridad Portuaria explican que el primer paso será “esperar un tiempo prudencial” para que la dinámica litoral actúe sobre la línea de costa y, a partir de ahí, valorar medidas “siempre de la mano" de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo, que depende del Ministerio de Transición Ecológica.

Mientras tanto, durante la jornada de este lunes y de mañana martes, operarios del Puerto realizarán trabajos de limpieza y acondicionamiento para adecentar la playa tras el temporal, ya que son muchos los residuos que han quedado depositados en la orilla arrastrados por la fuerza del temporal.

Para determinar qué cantidad de arena ha sido trasladada desde la zona seca de la playa hasta el rebalse por la acción del temporal hay que realizar levantamiento topográfico y una batimetría para poder comparar ambos resultados con los obtenidos cuando se dio por concluida la última recarga en la playa.

Así está la playa de San Andrés tras el fuerte temporal de levante Emilia de este sábado / Gregorio Marrero

400.000 metros cúbicos de arena desde 2000

Desde el año 2000, el volumen vertido en la playa de San Andrés por la Autoridad Portuaria de Málaga asciende a más de 400.000 metros cúbicos, lo que ha permitido generar una playa que se presume "altamente estable en toda su extensión", incluso cuando azotan temporales de poniente y levante. La sexta fase de estos trabajos de recarga de arena en la playa de San Andrés terminaron en junio de 2024, con 40.000 metros cúbicos de arenas nativas y una inversión de 84.808,99 euros (sin IVA).

En los últimos siete años, la suma de los aportes realizados en 2018, 2020 y 2024, han supuesto un volumen total de 155.000 metros cúbicos.

Según informó en su día la Autoridad Portuaria, las arenas utilizadas son sometidas a los ensayos y caracterización preceptivos, a fin de comprobar el cumplimiento de los parámetros físicos, químicos y biológicos conforme a lo previsto tanto en la Instrucción Técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena (ITEA, Magrama 2010), como en las Directrices para la Caracterización del Material Dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre (DCMD, 2021).