Málaga se llena de belenes: descubre las cofradías que abren sus puertas esta Navidad

La Navidad se celebra en Málaga también a través de sus belenes abiertos al público, una tradición que reúne a cientos de visitantes diariamente haciendo rutas por la ciudad para visitarlos. Muchas cofradías de Málaga se vuelcan estos días instalando sus propios belenes y abriendo las puertas para todos los que quieran visitarlos. Los hay tradicionales, napolitanos, de clicks de Playmobil... La variedad es grande y ofrecen un trabajo de artesanía y esmero para celebrar el Nacimiento de Jesús. El detalle y el trabajo artesanal siguen siendo una parte fundamental en estas señaladas fechas.

Piedad

La Cofradía de la Piedad ha preparado por primera vez en su historia un Belén en su casa hermandad. La exposición, que incorpora diversos elementos simbólicos de la corporación, podrá visitarse los lunes, miércoles y viernes en horario de 17.30 a 20.30, así como los martes y jueves de 10.00 a 13.00. Durante estos días también se realizará una recogida de alimentos destinada a la obra social de la hermandad.

Francisco de Asís Ibañez es el hermano mayor de la Hermandad de La Piedad y dice que: "nosotros siempre habíamos puesto un pequeño Belén en la capilla, pero la juventud de la cofradía quería implicarse en hacer uno más elaborado. Hablaron conmigo y les dimos la oportunidad de que fueran ellos quienes se encargaran este año. Y así lo han hecho".

Belén de la Hermandad de la Piedad / Manuel Díaz

Ibáñez habla del grupo joven, como los verdaderos artífices del Belén: "Con esto se implican más en la cofradía. También han buscado incluir elementos relacionados con nuestro barrio, como nuestra Capilla, que sirve de portal, o el Mercado de Salamanca. Están ilusionados pensando en lo que harán el año que viene. Les ha encantado la experiencia y me quedo con eso, con que se implican tanto en construirlo como en estar allí para que la gente pueda visitarlo".

El hermano mayor de la cofradía explica que: "el día 8 fue la inauguración y el día 9 es el primer día real de visitas, así que aún es pronto. Pero espero que los colegios del barrio y la gente de la zona pasen a verlo. También suelen venir personas mayores de residencias. Además, el Belén está incluido en la ruta oficial del Ayuntamiento de Málaga, así que confío en que atraiga a público cofrade y general, igual que ocurre con el resto de belenes de Málaga", concluye.

Penas

El capiller y miembro de la Junta de Gobierno de la Cofradía de Las Penas, Jesús Sedeño, y dice que: "la idea de este Belén viene de años atrás, aunque me hablas del actual. Esta nueva Junta de Gobierno, que lleva dos años, ha podido realizar un belén con un corte muy malagueño. Tenemos La Coracha representada, también el anfiteatro de la Alcazaba y, como portal, la fachada de los oratorios. El montaje ha llevado aproximadamente un mes. Lo realiza el grupo de albacería, que son unas diez personas".

La exposición está siendo visitada por personas de todas las edades: "La acogida está siendo muy buena. Viene bastante gente, tanto colegios como familias. Al belén asiste público de todas las edades. Gusta mucho tanto a mayores como a pequeños. A los extranjeros les encanta. Pasa mucha gente de fuera y, al estar en una zona muy turística, el belén les atrae mucho".

Belén de la Cofradía de Las Penas / Manuel Díaz

El mensaje que transmite el belén es la base del nacimiento de Jesucristo, acompañado de su madre y su padre. Además, transmite un mensaje de paz. A mí personalmente me da mucha paz; estoy allí todos los días y siempre recibo cosas buenas. Ya sea gente de Málaga, colegios o extranjeros, a todos les gusta. En la parte superior del belén tenemos una capillita desde la que sale un Nazareno. Con eso ya sentimos que parte de la Semana Santa está representada, además de la puerta de los oratorios que hace de portal.

El Belén de Navidad permanecerá abierto al público de martes a viernes en horario de 12.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, mientras que los sábados podrá visitarse de 11.00 a 13.30. Los días 24 y 31 de diciembre, así como el 5 de enero, se aplicará un horario especial de visitas de 11.00 a 13.00.

Rocío

Rafael Toro es representante de la Albacería del Rocío y explica que "hemos estado un par de meses con la preparación, trabajando a ratos, porque cada uno tiene sus obligaciones. Principalmente hemos sido cinco personas. Mi mujer y yo, que somos los que más estamos siempre, otro compañero que nos ayuda con las luces y el resto colaborando con las manualidades".

"Queremos reflejar especialmente a San Lázaro, que lo tenemos muy presente. También lo relacionado con María y con el sentido propio de estas fechas, aunque aún nos faltan cosas por incluir porque no tenemos suficiente presupuesto ni espacio. Me gustaría añadir muchos pasajes que existen ahora para los belenes: uno dedicado a los pastores, otro a María, y otros tantos. Pero no tenemos ni el espacio ni dinero para incorporarlos".

"La acogida está siendo muy buena; a todo el mundo le está encantando. Es el tercer año que lo hacemos y cada año va un poco mejor. Vamos mejorando detalles y al público le gusta mucho. Ha cambiado muchísimo desde el primer año. Hemos ido reciclando lo que podíamos y eliminando lo más antiguo o lo que estaba más feo. Poco a poco hemos ido haciendo cosas nuevas. Para el año que viene aún no hemos empezado a planear nada, pero pronto empezaremos a pensar en novedades. Queremos quitar algunas casas antiguas y construir otras nuevas", asegura Rafael.

Belén de la Cofradía del Rocío / Manuel Díaz

"El mensaje que nos gustaría transmitir es el que refleja el propio Belén: la familia, la intimidad, el espíritu de San Lázaro. Somos una hermandad pequeña, pero muy unida, y con que eso llegue a los visitantes ya nos damos por satisfechos", finaliza.

El horario de visitas de la cofradía será de martes a jueves, permaneciendo abierta la casa hermandad de 9.00 a 13.00.

Estudiantes

El belén de la cofradía de Estudiantes es uno de los más tradicionales de la ciudad de Málaga, instalado en el salón de tronos y que este año se ha montado con una visita a cuatro caras, lo que permite rodearlo para ver las distintas escenas. Hay numerosos detalles malagueños a lo largo de este belén, como incluir la Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad (edificio de 1918 obra de Fernando Guerrero Strachan), en el inicio del belén. El realismo en su representación y la gracia del montaje está fuera de toda duda, realizado por profesionales belenistas.

Una de las escenas del belén de la cofradía de Estudiantes. / Cofradía de Estudiantes.

A lo largo del recorrido se van enlazando hasta diez escenas bíblicas, desde la Anunciación a la Virgen hasta la huida a Egipto, todo desarrollado sin solución de continuidad y cuidando hasta el último detalle, jugando con la profundidad del escenario para darle un mayor impacto dramatismo y riqueza en el montaje.

El belén ha sido diseñado y construido por Manuel Martínez y María del Carmen Camacho, con más de 200 figuras, la mayoría modeladas a palillo y vestidas con la indumentaria del siglo pasado. El Belén podrá visitarse hasta el 4 de enero, en horario de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.

Dolores de San Juan

La Cofradía de Dolores de San Juan se traslada, otro año más, al Museo Carmen Thyssen. Elconsejero de la hermandad, Miguel Ángel Blanco, explica que: "la colaboración con el museo ha sido magnífica. Estamos en el museo desde que existe; desde el primer año llegamos a un acuerdo para hacer el belén cada Navidad. Este año se cumplen quince años allí y treinta desde que empezamos a montar belenes. La relación es excelente".

Este belén es una referencia en el mundo cofrade: "La acogida está siendo muy buena. Nuestro Belén es ya una referencia después de treinta años. Aunque las figuras son napolitanas, el belén no es de estilo napolitano. Siempre hacemos un Belén costumbrista, generalmente andaluz, adaptando las figuras a esa estética. En ocasiones hemos representado escenas inspiradas en cuadros del Museo Carmen Thyssen; no es el caso de este año, pero sí evocamos el ambiente del siglo XIX", apunta.

Belén de la Archicofradía de los Dolores de San Juan / Manuel Díaz

El material usado en las exposiciones navideñas es el mismo cada año: "Las edificaciones y elementos del Belén los adaptamos y modificamos cada año. Las figuras no, porque son piezas napolitanas y siempre usamos las mismas. Eso sí, hemos ido ampliando el número de figuras y a veces adaptamos sus ropajes según la escena que representen ese año. Estudiamos cada año si es necesario ampliar. Solo lo hacemos cuando la idea del Belén del año siguiente lo exige. Ahora mismo tenemos unas cuarenta figuras humanas, además de animales y otros elementos, lo cual es adecuado para el espacio disponible", zanja.

Esta exposición del Museo Carmen Thyssen tiene un horario de 10.00 a 20.00, de martes a domingo.

Puerta Oscura

El belén de Puerta Oscura es una referencia dentro del mundo de la Navidad en Málaga. Miguel Ángel Blanco es el propietario y dice que: "nuestro belén es único por el nivel de la imaginería. Está ubicado dentro, en un mueble antiguo muy bonito, y se muestra a modo de diorama, visible solo desde el frontal. El belén de Puerta Oscura tiene 34 años ininterrumpidos y el actual, que lleva cerca de 15 años, está compuesto por figuras no seriadas".

La exposición navideña es única y no puede ser plasmada por otra entidad: "El belén aparece cada año en redes sociales y muchas personas lo usan incluso como imagen para sus felicitaciones navideñas. Es un espectáculo barroco muy cuidado. La escena es recogida, no es un belén de campo ni de figuritas al uso, sino un interior de casa al gusto español. Este año es una casa palaciega con azulejos españoles y un paisaje de fondo. Estamos muy orgullosos del resultado", explica Blanco.

Belén de Puerta Oscura / Miguel Ángel Blanco

"Su preparación lleva bastante trabajo. Este año, por ejemplo, hemos tenido que fabricar cerámica específica para paredes y suelos. Los preparativos requieren varios meses y, aunque el montaje final es más rápido, cada año se visten las imágenes de forma distinta y la escena cambia por completo. Las posiciones de la Virgen y de San José se modifican siempre", concluye Blanco.

Fusionadas

El belén de las Reales Cofradías Fusionadas ha sido realizado por Francisco Castillo y Manuel Villalba, dos belenistas de Málaga que cada año presentan una parte nueva. Gaspar Camacho, delegado de Seguridad de la cofradía, explica que: "aquí tenemos dos partes de distintos años, ambas premiadas con el primer premio de la Asociación Belenista de Málaga. Una es el cenedril, donde aparece el herrero enseñando a los niños, el portal y las casas. La segunda parte es la que está detrás, con casas muy trabajadas y llenas de detalles en su interior. Para unir ambos belenes se creó una parte central que los integra en uno solo. El belén se renueva cada dos años y seguirá ampliándose unos dos metros más".

El trabajo que conlleva es extenso: "Cada parte del belén lleva un año de trabajo. Los detalles son innumerables. Es para contemplarlo con calma, no para darle una vuelta rápida, sino para quedarse media hora admirando cada pequeño detalle", apunta.

Belén de la Cofradía de Fusionadas / Manuel Díaz

"Para la cofradía es fundamental tener un belén así. Como asociación religiosa, debemos representar los distintos momentos de la fe. Igual que en Semana Santa tenemos nuestros tronos, en Navidad es lógico tener la representación del nacimiento de Jesús, concluye Camacho.

El Rico

El belén de El Rico es uno de los más originales de la ruta de belenes cofrades de Málaga, ya que desde hace cuatro años está elaborado con los conocidos Clicks de Playmobil. Este planteamiento diferente lo ha convertido en una referencia para los más pequeños y para muchos mayores nostálgicos de estos populares juguetes.

La preparación comienza en agosto, que es cuando Antonio Tovar empieza a imaginarlo y planificar su montaje, empezando los primeros trabajos en su casa. Para ello se apoya en su gran colección de figuras y piezas de Clicks. De forma paralela comienzan las reuniones entre Antonio e Ismael, su compañero de montaje, para preparar el escenario de cada año.

Belén de la Cofradía del Rico / Manuel Díaz

"Es un belén muy colorido y divertido, ya que no deja de ser unos Playmobil, con los que monta un belén para mostrar el nacimiento de Jesús, con vida y costumbres de la época, con todo el respeto", apunta Antonio Tovar, quien señala que se puede encontrar "un pueblo hebreo, con sus animales y costumbres , un mercado en la plaza del pueblo con tenderetes de artesanía, comida y lugareños de esa época, campos de trigo y de vegetales, un río con sus pescadores, castillo de Herodes, soldados romanos y una representación de Egipto". "Y, por supuesto, el nacimiento de Jesús, la aparición del ángel a los pastores, la visita de los Reyes Magos y la huida a Egipto de San José, la Virgen María y Jesús", apunta Antonio Tovar.

Real Hermandad del Rocío de Málaga

La Real Hermandad del Rocío de Málaga, filial de Almonte, se ha sumado este año a la ruta de belenes cofrades, apostando también por un montaje de los Clicks de Playmobil, ahondando en la senda abierta por El Rico. Este belén se encuentra en la sede del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), situada en la calle Carretería, que puede ser visitado de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y los martes, también en horario de tarde: de 16.30 a 20.00 horas.

Detalle del belén de la Real Hermandad del Rocío de Málaga, en la sede del IAJ. / Begoña Repiso

Este Belén de Playmobil ha sido montado gracias a la colaboración del hermano Juan Manuel Ramos, que ha cedido su colección para ofrecer este original belén. Se trata de un Belén “muy malagueño y rociero”, en el que destacan numerosos guiños a la identidad local. La entrada a la ciudad de Belén se realiza a través del arco del Compás de la Trinidad, donde se sitúa el monumento a las hermandades, evocando la Plaza de Doñana de la aldea almonteña. Entre los detalles más emotivos, la Hermandad ha querido tener presente a su hermano y diseñador Fernando Prini Betés, figura clave para la corporación, fallecido el pasado 11 de mayo.