El 43% de los trabajadores de Málaga percibe rentas del trabajo por debajo del SMI: "Hay parcialidad y precariedad", dice CCOO

El sindicato CCOO ha presentado su informe sobre el salario en la provincia de Málaga en el año 2024 a partir de los datos recientemente publicados por la Agencia Tributaria, y ya recogidos en su momento por este periódico. Las cifras reflejan que casi un 43% de trabajadores obtienen rentas anuales por trabajo inferiores a las del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debido a la estructura laboral de "temporalidad y parcialidad" existente. "A pesar de la bonanza económica, aumenta la desigualdad en nuestra provincia", señala la central sindical, que reclama medidas para "una mejor redistribución de esa riqueza" que incluyan "subidas salariales, fortalecimiento de los servicios públicos e impuestos más progresivos" y permitan "reducir la desigualdad".

Según la estadística ‘Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias' de la Agencia Tributaria, que el salario medio anual en la provincia se ha situado en 21.479 euros (1.532 euros mensuales en 14 pagas). Estos ingresos laborales están ligeramente por encima del salario medio andaluz, sigue casi 3.500 euros por debajo del salario medio nacional.

"Nuestro salario representa el 86% del salario medio nacional. El crecimiento del salario medio anual con respecto al 2023 ha sido, en términos nominales, del 4,02%. Significa que se ha ralentizado el crecimiento del salario, porque en el 2023, este crecimiento fue del 6,2 %", ha explicado la secretaria de empleo de CCOO Málaga, María José Prados, junto al coautor del informe, Antonio Turmo.

El sindicato añade en su estudio que el salario en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, arroja un crecimiento de tan solo del 1,04"%, también inferior al año 2023.

Málaga, cara para vivir y con salarios bajos

"Podemos concluir que Málaga es cara para vivir y con sueldos aún muy, por debajo de la media nacional. Y eso contrasta con las buenas cifras económicas que se presentan en la provincia, donde se cierra un PIB en la provincia del 3,16% y donde el informe de márgenes empresariales del 2024 señala un incremento importante de los márgenes en el sector servicios liderado por los servicios turísticos de más del 12%", han expuesto los representantes de CCOO.

La secretaria de Empleo de CCOO en Málaga, María José Prados y el integrante del gabinete técnico, Antonio Turmo / L. O. / LMA

En cuanto a los sectores productivos, el salario medio en Málaga, según las rentas declaradas a la Agencia Tributaria, es muy diverso, liderado por el sector financiero o de información y comunicaciones, y con los sueldos más bajos en agricultura, servicios sociales y a empresas o comercio.

En la provincia, dos de cada tres asalariados están en los sectores de comercio y transporte, de servicios sociales o de servicios personales y de ocio, donde está incluida la hostelería, que es el sector importante en Málaga. Por otro lado, las mujeres son mayoría en sectores que generalmente tienen salarios más reducidos.