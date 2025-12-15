Unas velas pudieron iniciar accidentalmente el incendio en el piso de Parque Victoria Eugenia

El incendio en el que una mujer resultó gravemente herida el pasado viernes en el barrio malagueño de Parque Victoria Eugenia, en el distrito de Bailén-Miraflores, pudo tener su origen en una velas. Así se desprende de los primeros indicios recabados por la Policía Nacional, cuyos investigadores comenzaron a trabajar en la vivienda afectada una vez que los bomberos, que rescataron a la víctima in extremis, extinguieron las llamas y aseguraron el inmueble en el que vivía con su hermana. Fuentes cercanas al caso aseguran que todo parece indicar que una de las velas que había encendidas a modo de pequeño altar en el dormitorio de la víctima, que es donde los bomberos localizaron el punto de inicio, prendió accidentalmente otro material combustible próximo y desencadenó el incendio.

Los hechos se conocieron sobre las 8.50 horas de la mañana, cuando una gran humareda convocó a varias dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga en un bloque de viviendas de la calle Nuestra Señora de los Clarines, dispositivo que completaron de agentes de la Policía Nacional, Policía Local y varias ambulancias. Al llegar a la vivienda afectada, los bomberos localizaron en la habitación donde se había originado el incendio a una mujer con movilidad reducida en el suelo.

RCP

Estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le colocaron una mascarilla de oxígeno y la evacuaron del inmueble para practicarle junto a los sanitarios del 061 las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras conseguir reanimarla, la mujer fue trasladada un centro hospitalario para ser atendida por una fuerte intoxicación por inhalación de humo. Fuentes municipales informaron de que varios vecinos del mismo edificio tuvieron que ser atendidos por los sanitarios allí mismo.