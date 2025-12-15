Bosques Voluntarios de la plataforma Bosque Urbano Málaga plantan 60 árbolesen los antiguos terrenos de Repsol La Opinión Actualizado: 15/12/2025 11:26 Ver galería > Voluntarios de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga plantaron el pasado domingo, 14 de diciembre, en los antiguos terrenos de Repsol, 60 árboles entre encinas, algarrobos, sabinas, cipreses, lavandas y lentiscos. La plataforma ciudadana se opone al proyecto municipal de un parque de 6,5 hectáreas y aboga por un bosque urbano en las casi 18 hectáreas de los solares.

