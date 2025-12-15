Voluntarios de la plataforma Bosque Urbano Málaga plantan 60 árbolesen los antiguos terrenos de Repsol

Ver más galerías relacionadas
Voluntarios de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga plantaron el pasado domingo, 14 de diciembre, en los antiguos terrenos de Repsol, 60 árboles entre encinas, algarrobos, sabinas, cipreses, lavandas y lentiscos. La plataforma ciudadana se opone al proyecto municipal de un parque de 6,5 hectáreas y aboga por un bosque urbano en las casi 18 hectáreas de los solares.
