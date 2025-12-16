La borrasca Emilia deja más de medio centenar de incidencias en Málaga y obliga a activar la preemergencia

La borrasca Emilia deja más de medio centenar de incidencias en la provincia malagueña, con 74 avisos en todo el territorio. El servicio telefónico de emergencia 112 ha gestionado durante las últimas horas incidencias concentradas sobre todo en la capital, aunque con algunas llamadas registradas en municipios como Mijas, Fuengirola, Benalmádena o Rincón de la Victoria.

La mayoría de estos incidentes han sido causados por los fuertes vientos ocasionados por el temporal. Árboles derrumbados, caídas de ramas o toldos, e incluso de objetos navideños. El suceso más destacado ha sucedido en la calle Deva, en Málaga capital, dónde un hombre de 56 años ha resultado herido por la caída de un árbol.

Los incidentes relacionados con las lluvias no han superado la decena, debiéndose en su mayoría a desprendimientos de piedras en carreteras secundarias de la capital, Antequera o Totalán, entre otros. En el resto de Andalucía también se han recibido alertas relacionados con la borrasca, aunque ninguna con mayores daños.

Descenso a fase preemergencia

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha descendido a fase de preemergencia el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía. Esta decisión llega tras no haber ya ningún aviso meteorológico adverso en Andalucía tras el paso de la borrasca Emilia, que ha dejado 228 incidencias en total en la comunidad.

Sanz ha agradecido a la ciudadanía por el comportamiento ejemplar a la hora de cumplimentar los consejos para el temporal y también ha reconocido el trabajo de los servicios de emergencia por su trabajo.

Planes activados ante la borrasca

Desde el pasado viernes, la Junta ha mantenido el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) , a través de Es-Alert, mandó mensajes a diferentes municipios el sábado y el domingo.

Estos envíos informaban del aviso activado por el temporal y señalaban la importancia de seguir las recomendaciones del 1-1-2, como evitar desplazamientos innecesarios o subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones