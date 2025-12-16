Acoso sexual en el PSOE: Antonio Navarro está de baja médica y no asistirá al pleno de la Diputación de Málaga

Ya han transcurrido dos semanas desde que trascendiera la denuncia contra el entonces líder del PSOE en Torremolinos, y todavía concejal y diputado provincial, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual a una militante, y la tormenta desatada sigue emitiendo señales de forma intermitente. A medida que pasan los días y que él sigue sin entregar sus cargos institucionales tal y como le ha pedido la dirección socialista, en vísperas del primer pleno de la Diputación Provincial de Málaga al que debía acudir -tras estallar el caso- se ha conocido que Navarro está de baja médica. Y, de hecho, no tiene previsto asistir a la sesión plenaria convocada para este miércoles 17 de diciembre. Navarro le ha presentando su parte de baja a la institución provincial malagueña y también se lo ha comunicado a la propia formación socialista, de cuyo grupo de diez representantes en la Diputación sigue formando parte oficialmente.

Suspendido de militancia

Un día después de que el pasado 4 de diciembre la Fiscalía abriera diligencias contra Navarro, la Secretaría de Organización Provincial de los socialistas malagueños incoó un expediente disciplinario contra Navarro y lo suspendió cautelarmente de militancia.

Además, la dirección provincial le pidió que entregase sus actas como edil del partido en el Ayuntamiento y la Diputación Provincial al exlíder torremolinense, que no está dispuesto a dimitir en ninguno de sus cargos e insiste en que debe respetarse la presunción de inocencia.

A su vez, el secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar, reiteró a posteriori la necesidad de "tener una conversación con él en el sentido de que dé cumplimiento a lo que el partido le ha pedido: que ponga sus cargos institucionales a disposición del PSOE".

Es más, en cuanto estalló el escándalo, los socialistas activaron una hoja de ruta para abrir una nueva etapa en la agrupación torremolinense sin su secretario general, Antonio Navarro, y hasta contemplaron un escenario en el que él ya no formaría parte de sus grupos en el Ayuntamiento de Torremolinos y la Diputación Provincial de Málaga, dónde representa al partido como concejal y diputado provincial, respectivamente. Incluso, en la dirección provincial socialista se da casi por seguro que Navarro no va a entregar sus actas en sendas instituciones, tal y como le ha pedido el PSOE malagueño, y se está trabajando para tramitar el pase a no adscrito.

Sede del PSOE de Torremolinos. / L. O.

Una gestora

Después de que Ferraz pusiese fin a la ejecutiva local que lideraba Navarro en Torremolinos la semana pasada y que el propio PSOE de Málaga se hiciese cargo de la agrupación de forma provisional, en las próximas horas se esperan novedades sobre la entrada en funcionamiento de una gestora allí. De hecho, para presidirla se han barajado a nivel interno nombres como el de la exsecretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy.

Se trataría de la segunda vez en menos de dos años en la que activa este mecanismo en el PSOE de Torremolinos. En la primavera de 2024, ya entró en funcionamiento otra gestora después de que una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia pusiese entonces fin a la etapa como líder local de Navarro, quien un año después recuperó el cargo al ganar unas primarias contra el secretario general que lo sucedió durante unos meses, Antonio Ruiz.