Bruselas no abre la mano a más días de pesca para los barcos de arrastre

La flota pesquera de la provincia de Málaga despertaba este fin de semana con un acuerdo en Bruselas que vuelve a generar más sombras que luces de cara a la viabilidad del sector de cara a 2026. Por una parte, los armadores han aplaudido este lunes que se mantengan para el arrastre los 143 días anuales que ya han podido disfrutar durante el presente ejercicio, pero critican que cada vez haya más restricciones para poder conservar ese cupo de jornadas o que no se haya abierto la mano, como solicitaba el Gobierno español, ante la mejora de los caladeros como consecuencia de las sucesivas paradas biológicas.

Que cada vez cueste más cumplir las condiciones de Europa para poder faenar ese número de días que permiten que la actividad pesquera conserve su competitividad no es cualquier cosa, como relatan los pescadores en el puerto de Caleta de Vélez, el más productivo del Mediterráneo andaluz. Expresan que esas limitaciones impiden que haya un relevo generacional. Cada vez es más fácil encontrar tripulaciones enteras de marineros no nacidos en España, como prueba de que la pesca ha dejado de resultar interesante para los más jóvenes.

El actual presidente de la Asociación Nacional de Arrastre del Mediterráneo (ANAM), Juan Manuel Menchón, indica que esos 143 días aprobados, que vienen a ser unos siete meses de trabajo, «son totalmente insuficientes». Y arremete contra quienes aplauden el acuerdo de este fin de semana: «Ningún ministro puede considerarlo como un gran acuerdo. Los pescadores no lo vemos así. En la letra pequeña podemos observar que se limita la pesca en muchas aguas o que los barcos de bajura vamos a tener que cumplir con unos requisitos, acerca del diario electrónico, que nos generarán sanciones».

El puerto axárquico de Caleta de Vélez. / Álex Zea

Ya a principios de este 2025 hubo movilizaciones relativas a la posibilidad de que las restricciones impuestas por Bruselas generasen nuevos recortes de hasta un centenar de días en las jornadas anuales para faenar. Más de 200 familias que en la provincia malagueña dependen de casi medio centenar de embarcaciones de arrastre protagonizaron paros que resonaron en todo el país.

«Ahora pretenden obligarnos a que a partir de un kilo anotemos en el diario electrónico de pesca los pesos de las capturas, cuatro horas antes de entrar a puerto. Esta medida es imposible de cumplir. Primero porque en el mar no se puede pesar, porque cuatro horas antes estás aún tirando y, si te inventas el peso o te equivocas, ya nos advierten de que habrá sanción», manifiesta el propio Menchón.

Por su parte, el secretario general de la patronal estatal de armadores, Javier Garat, señala que el acuerdo del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre las cuotas pesqueras arrojaba el «mejor resultado posible» para el Mediterráneo «por la dificultad de la negociación. Objetivamente, era prácticamente imposible mejorar por las condiciones para negociar y las propuestas de la propia Comisión Europea».

Varias embarcaciones en Caleta de Vélez, principal puerto pesquero del Mediterráneo andaluz. / EFE

Pero asimismo pone el acento en que la flota «no tenga que aplicar nuevas medidas», más allá de las que ya cumple en la actualidad para garantizar que la pesca sea sostenible». Refiere esas condiciones que todavía quedan como letra pequeña del acuerdo y que se confía en que puedan renegociarse. Por lo pronto, en variedades como la gamba roja mediterránea, las posibilidades de captura permanecerán como para este año, en algo más de 708 toneladas.

Un aspecto que Garat sí que aplaude decididamente es que el comisario europeo de Pesca, el chipriota Costas Kadis, se haya comprometido públicamente en el Consejo a «reformar el reglamento sobre el plan de recuperación de pesca del Mediterráneo», que ha recortado durante años la actividad de la flota y «que es imprescindible que se modifique».

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacaba a primera hora de este pasado sábado que Bruselas aspiraba a dejar los días de captura en el Mediterráneo a menos de diez anuales y que, aún así, se han logrado mantener los 143 actuales. Y también subrayaba la propuesta para el boquerón y la anchoa, que en Andalucía permitirá un aumento de más del 60%.

Muchos de los armadores consultados expresaban que es pronto para poder analizar el acuerdo, ya que no ha dado tiempo a leerlo en su totalidad desde el sábado.