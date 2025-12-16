La demanda de villas de lujo en Marbella crece un 25% en Navidad

La demanda de villas de lujo en Marbella para estancias navideñas ha aumentado un 25% con respecto a diciembre de 2024, según la agencia inmobiliaria Pure Living Properties. El incremento de la demanda de alquiler de propiedades premium se debe al crecimiento de mercado del Norte y Este de Europa.

Estos datos coinciden con una de las mejores programaciones de invierno del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que ofrece 10,4 millones de asientos (+6,1%) y conexiones con 135 destinos en 34 países, lo que ha reforzado especialmente las rutas con el norte y este de Europa, dos de los mercados que más han impulsado la demanda en Navidad.

Los viajeros que alquilan estas viviendas proceden de Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, los países nórdicos y mercados emergentes de Europa del Este. Países Bajos lidera las reservas navideñas, consolidándose como el mercado más fiel, con familias que repiten estancia y viajeros que encuentran en Marbella la alternativa perfecta al frío europeo.

Reino Unido mantiene su carácter estratégico, aunque su peso relativo desciende en favor de Bélgica, Suecia, Noruega, Polonia, Lituania y Rumanía, nacionalidades que han aumentado su presencia.

“Estamos recibiendo reservas de mercados que tradicionalmente viajaban solo en verano y que ahora buscan un destino donde disfrutar de una Navidad más luminosa, más cálida y más privada", ha recalcado Javier Nieto, Ceo de Pure Living Properties. Desde la agencia seguran que lo más "interesante" no es el aumento de demanda, sino la "diversificación" del cliente.

"También hemos detectado que muchos viajeros que pasaron aquí las fiestas el año pasado han regresado este diciembre, una señal clara de fidelidad y de que Marbella ya compite como destino invernal con enclaves como Dubái o el sur de Florida", ha afirmado Nieto.

Villas de gran tamaño

Las propiedades más solicitadas durante estas fechas son villas contemporáneas de gran tamaño en la Milla de Oro, Marbella Este y Nueva Andalucía, que destacan por ofrecer privacidad, diseño, jardines amplios, piscinas climatizadas, chimeneas y espacios para celebraciones familiares.

Además, han aumentado las reservas de apartamentos premium en complejos de alto nivel como Puente Romano, especialmente entre parejas y familias jóvenes que buscan una forma más íntima de vivir las fiestas sin renunciar a servicios de alto nivel, según Pure Living Properties.

Javier Nieto, CEO de Pure Living Properties / Pure Living Properties

“Muchos de nuestros clientes nos cuentan que necesitaban ver Marbella en invierno para tomar la decisión: comprobar la luz, el clima, la calidad de los servicios, la tranquilidad de las zonas residenciales y el ambiente familiar que se respira durante estas fechas.

Para ellos, alojarse en una de nuestras villas durante Navidad es casi un ensayo general de cómo sería vivir aquí. Y ese descubrimiento, cuando ocurre, suele traducirse en una búsqueda activa de propiedad durante el primer trimestre del año. Quien conoce el encanto de Marbella en invierno, se queda en la ciudad”, concluye el CEO de Pure Living Properties.