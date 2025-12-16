Los empresarios advierten: hay 20.000 vacantes de empleo en Málaga sin cubrir que "comprometen" el desarrollo económico

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha destacado este martes el buen comportamiento de los principales indicadores económicos de la provincia en este 2025 (ritmo de creación de empresas, generación de empleo o evolución del PIB) pero ha recordado que Málaga afronta "retos y limitaciones" que pueden "comprometer seriamente" su futuro desarrollo socioeconómico. Entre ellos, su presidente, Javier González de Lara, se ha referido al "elevado número de vacantes sin cubrir" en un mercado de trabajo donde "la falta de personal es cada vez más alta" para atender la necesidad de crecimiento de sectores estratégicos como la construcción, el turismo y la hostelería, el tecnológico o el transporte. Esta "demanda desatendida" superaría, en determinados momentos del año, los 20.000 puestos de trabajo.

La patronal vincula esta situación directamente con la necesidad de formación y especialización de perfiles concretos que demandan los mencionados sectores que, a juicio de los empresarios, "vienen haciendo un notable esfuerzo por incrementar su competitividad a través de la innovación, la flexibilidad y la mejora de las condiciones laborales". Ante esto, González de Lara ha puntualizado que falta "poner orden en una ecuación que suma numerosos demandantes de empleo y muchas plazas que no llegan a cubrirse".

Para ello, la CEM ha reclamado "políticas que faciliten la inserción laboral de los colectivos con mayor dificultad" como los jóvenes, cuya tasa de paro prácticamente duplica la media total, y los mayores de 45 años, que superan el 50% de los parados de la provincia”. Además, se solicita la "agilización" de los trámites de regularización de personas migrantes, "necesarias para nuestro mercado de trabajo".

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha celebrado este martes una sesión conjunta de su comité ejecutivo y junta directiva. / L .O.

La CEM, que ha celebrado este martes la sesión conjunta de su comité ejecutivo y junta directiva, sitúa la provincia de Málaga "ante el desafío de un nuevo impulso marcado por la incertidumbre", según ha expresado González de Lara.

Los empresarios recuerdan que el contexto está marcado por la tensión geopolítica global, la pérdida de competitividad en el marco europeo y las expectativas de un 2026 que apuntan a una desaceleración económica a nivel mundial. En el ámbito nacional, señalan a la "falta de estabilidad política y presupuestaria" ante un año electoral en el marco autonómico y en el que también será clave en la gestión del último ejercicio para la aplicación de los Fondos Next Generation.

Sube el empleo en Málaga, pero cuesta rebajar el paro

La CEM ha valorado la marcha del empleo en un ejercicio que ha vuelto a marcar cifras récord, tanto en afiliación como en bajada del paro, rozando los 760.000 cotizantes en julio y quedando por debajo de los 110.000 parados en los meses de verano. "No obstante, la reducción del desempleo apunta a un dinamismo menor; de hecho, la tasa de paro correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2025 (en torno al 12%) ha superado la registrada en esos mismos periodos del pasado año", explican.

González de Lara ha subrayado que el tejido productivo afronta un "objetivo de reducción del paro cada vez más complicado" debido al constante aumento de la población activa (cercana ya al millón de personas en Málaga) o "la dificultad que tienen las empresas para contratar -especialmente, las pymes-, afrontando un coste, complejidad administrativa y regulatoria cada vez mayor".

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha celebrado este martes una sesión conjunta de su comité ejecutivo y junta directiva. / L .O.

Por otra parte, la patronal ha alertado del aumento del absentismo. Su presidente ha recordado que en España cada día se ausentan de su puesto 1,6 millones de trabajadores, de los cuales más de 300.000 lo hacen sin justificación. Esta circunstancia, que supondrá un coste superior a los 32.000 millones de euros, es "uno de los grandes debates pendientes en nuestro país, que afecta notablemente a la productividad y la sostenibilidad de nuestras empresas, sobre todo de las pymes”.

La CEM menciona otros factores podrían comprometer el ritmo de generación de actividad económica como "la inseguridad jurídica, la presión fiscal o el exceso normativo"

Muchas empresas, pero de escaso tamaño

Los empresarios malagueños destacan la marcha de creación de empresas y alta de autónomos en 2025, pero admiten una importante atomización empresarial. "El reto de la dimensión es un objetivo permanente que no alcanzamos a escalar”, ha afirmado el presidente de CEM, refiriéndose a un tejido productivo formado en un 85% por micropymes, con más de la mitad de las empresas sin asalariados y apenas un 0,3% de compañías que superan los 250 trabajadores.

En otro plano, se ha insistido en el déficit de la provincia en materia de infraestructuras, citando la necesidad de impulsar la movilidad y las conexiones viarias y ferroviarias, junto a la ampliación del Aeropuerto de Málaga y la "urgente mejora" de la capacidad de distribución de la red eléctrica. Al respecto, González de Lara ha aseverado que "a pesar de los anuncios y declaración de intenciones recientes, seguimos sin percibir avances o compromisos efectivos que garanticen un desarrollo de infraestructuras suficiente a medio y largo plazo".

"Málaga está claramente lejos del nivel de inversión en infraestructuras que le corresponde. Eso, junto a la falta de suelo productivo y la creciente crisis de vivienda que nos afecta, “amenaza seriamente no solo nuestro futuro crecimiento económico y desarrollo social, sino la propia consolidación de una Málaga metropolitana a la que, a día de hoy, le queda mucho camino por recorrer", ha expuesto.

Construcción de nuevas viviendas en la zona de Teatinos en Málaga capital. / Álex Zea

Otros de los temas analizados ha sido la evolución de las exportaciones de la provincia, con un 2025 encaminado, de nuevo, a cifras récord de facturación y con un tejido exportador regular de más de un millar de empresas. Se está pendientes, en todo caso, del grado de impacto de los aranceles de Estados Unidos del 15% y China, con el 20% a los productos porcinos.

Desgaste de la clase media ante el coste de la vida y la presión fiscal

La patronal resalta a la mejora de las expectativas de crecimiento económico para la provincia en este 2025, en torno al 3,7%, por encima de las medias andaluza, española, y con una tasa "considerablemente superior" a la europea. "No obstante, se evidencia el desgaste de una clase media que afronta un coste de la vida cada vez más alto, condicionado por la inflación y la presión fiscal", apuntan

La CEM también se queja de que el empresariado vive en "un constante señalamiento y hostigamiento normativo por parte del Gobierno, interfiriendo constantemente en el Diálogo Social". Una actitud, ha asegurado González de Lara, que "lo único que logra es entorpecer los avances sociales y económicos, limitar nuestro dinamismo y ahuyentar la inversión".