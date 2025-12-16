¡Feliz Ansiedad!: la campaña del Colegio de Médicos de Málaga que alerta sobre el uso de pantallas en niños

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga (Commálaga) ha presentado dos nuevas campañas de concienciación ciudadana que se enmarcan dentro de su proyecto 'Pantallas saludables', una iniciativa impulsada por la institución en 2023 con el objetivo de alertar y sensibilizar a la sociedad sobre los efectos nocivos que tiene el uso indebido de las pantallas en la salud, especialmente entre la población infantil y joven.

¡Feliz Ansiedad!

La primera tiene como eslogan ¡Feliz Ansiedad! y advierte a las familias de que regalar pantallas a los hijos no es un regalo inocente.

Desde este martes, 16 de diciembre, al 5 de enero de 2026, podrá verse en la pantalla interior en todos los autobuses de la EMT, en las de la estación del centro del metro, en la pantalla de El Corte Inglés y en publicidad en medios digitales de comunicación, así como en Instagram.

La ciudadanía verá un cartel con el eslogan ¡Feliz Ansiedad! que contiene un código QR. Una vez escaneado, el enlace te lleva a un vídeo en el que un niño escribe su carta a los Reyes Magos. "Es una carta diferente, dura y difícil en la que el pequeño no pide juguetes sino los efectos secundarios y las patologías que trae consigo un uso indebido de dispositivos móviles", ha detallado Navarro, pediatra.

Navarro advierte de que ya se están viendo en las consultas las consecuencias directas del uso excesivo e inadecuado de pantallas en menores. "Hablamos de ansiedad, insomnio, falta de concentración, dificultades en el desarrollo emocional y cognitivo, sedentarismo y obesidad, entre otras patologías", ha apuntado. En este sentido, ha incidido en que "no son hipótesis ni alarmismos: son realidades clínicas con las que convivimos cada día los profesionales sanitarios".

'Pausa y piensa'

La segunda campaña que se ha presentado, y que cuenta con el respaldo de Fundación Unicaja, se podrá ver en redes sociales del 15 al 31 de diciembre bajo el nombre de 'Pausa y piensa'. Está dirigida directamente a los jóvenes, para que sean responsables de las redes y pantallas que ya tienen integradas en su vida cotidiana.

La campaña consiste en 16 vídeos que se difundirán en TikTok e Instagram. Están protagonizados por la estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Marina Crozier.

En esta campaña, desde el Colegio de Médicos mantienen que prohibir no es la solución. "Es necesario que aprendan a utilizarlas con criterio, con límites y con información basada en la evidencia científica. 'Pausa y piensa' ofrece herramientas, consejos prácticos y conocimiento, en el lenguaje de los jóvenes", ha asegurado el psiquiatra Andrés Fontalba, directivo del Colegio de Médicos de Málaga y coordinador de 'Pantallas saludables'.

Problema de salud pública

"Desde que pusimos en marcha este proyecto, lo hicimos convencidos de que no estábamos ante una moda pasajera ni ante un debate menor, sino ante un auténtico problema de salud pública que requiere información rigurosa, compromiso institucional y corresponsabilidad social", ha manifestado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro.

"No se trata de demonizar las pantallas sino de aprender a convivir con ellas de forma responsable, consciente y saludable. Y para eso es imprescindible la educación, formación y el acompañamiento de las familias, de los profesionales sanitarios y del entorno educativo. Desde Fundación Unicaja entendemos la salud como un concepto integral, que incluye el bienestar físico, mental y emocional", ha detallado el director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja, Gerardo Lerones

Desde el Colegio de Médicos de Málaga han incidido en su convencimiento firme de que "la prevención comienza con la información, y que los profesionales sanitarios tienen la responsabilidad de alzar la voz cuando detectan hábitos que están comprometiendo la salud presente y futura de menores y jóvenes".