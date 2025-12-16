Fuertes lluvias y rayos sorprenden a Málaga capital: más de 40 litros por metro cuadrado en la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anunciaba lluvias en Málaga para la noche pasada, pero en esta ocasión vinieron con una inusitada fuerza y acompañada de algunos rayos que llamaron la atención por caer en zonas muy cercanas al casco urbano de Málaga capital. Así, en apenas cinco horas, se recogieron más de 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia, siendo toda la franja litoral y el Valle del Guadalhorce donde se contabilizó más cantidad de agua.

La noche empezó en Málaga con el anuncio de la llegada de la tormenta a través de varios rayos. Fue a partir de las 23.00 horas cuando empezó a descargar el cielo con fuerza, recogiéndose casi 23 litros en la depuradora de El Atabal y 15 litros por metro cuadrado en el Puerto de Málaga, según los datos de la Red Hidrosur.

Rayos en Málaga capital

Fueron apenas cuatro horas de lluvias intensas que descargaron en Málaga capital y que estuvo acompañada de dos sustos en forma de rayos caídos cerca del núcleo urbano, dejándose notar por los vecinos de forma clara.

A las 23.15 horas cayó uno junto al Camino de los Almendrales, muy cerca de las nuevas viviendas de Colinas del Limonar; mientras que sobre las 2.30 horas de la madrugada de este martes lo hizo en la carretera de Los Montes, pasado Pinares de Olletas. En ambos casos, el sonido pudo ser percibido claramente por los vecinos del distrito Centro, que estaban en su ámbito de influencia.

En total fueron 21 rayos los que se contabilizaron en el municipìo de Málaga o en la bahía, frente a la ciudad, durante la tormenta, según lightningsmpas.com durante la tormenta.

Lugar donde cayeron dos rayos en Málaga capital esta pasada noche. / L. O.

Rayos en Vélez Málaga

Ocurrió algo parecido en Vélez Málaga, donde no cayeron muchos rayos, pero hubo uno muy cerca del núcleo urbano que además se dividió en dos ramas, provocando un doble efecto. Ocurrió sobre las 3.05 horas de esta madrugada, con la primera división del rayo tomando tierra por encima de la Autovía A-7 a su paso sobre el Camino Viejo de Málaga. La otra derivación del rayo se registró en Torre del Mar, cerca de la calle Rioja, en el barrio de La Viña.

Lluvias intensas

Más allá de Málaga capital, fue en Ojén y en Alcaucín donde se recibieron más cantidad de lluvia durante la pasada noche, con 43,6 y 41,5 litros por metro cuadrado, respectivamente. Dos puntos alejados entre sí, ya que se sitúa uno en la Costa del Sol y otro en la Axarquía, pero que muestran como el frente tormentoso barrió el litoral de Málaga de Oeste a Este durante la noche.

Embalses

El embalse de La Viñuela fue otro de los puntos donde se recogió una gran cantidad de agua, con 38,8 litros por metro cuadrado, muy cerca del nivel amarillo de alerta que sitúa en 40 litros en 12 horas. Este dato es especialmente interesante en cuanto que va a beneficiar directamente a las reservas de agua, que ya esta mañana marcaban un aumento respecto a la semana pasada, pasando de 70,27 a 70,94 hectómetros. No obstante, en las próximas horas seguirá aumentando gracias a las escorrentías.

Las lluvias también han beneficiado a otros embalses de Málaga, aunque en menor medida. La Red Hidrosur contabiliza 11,7 litros por metro cuadrado en el Embalse Guadalteba; 12,2 litros en el Embalse del Conde de Guadalhorce; y 20,9 litros en el Embalse de La Concepción.