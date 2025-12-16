Herido un hombre en Málaga por la caída de un árbol en una noche con viento y lluvia

Un hombre de 56 años ha sido evacuado al Hospital Regional tras ser herido por la caída de un árbol en Málaga.

El suceso se ha producido a las 4.30 horas en la calle Deva de la capital, en una noche marcada por fuertes lluvias y rachas de viento que han provocado el desprendimiento del árbol.

Incidencias por el temporal

Durante la madrugada se han contabilizado una quincena de incidencias en la capital, la mayoría relacionadas con caídas de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachada, ante las que se está actuando de forma coordinada.

El temporal ha ocasionado además desprendimientos de alumbrados navideños y de piedras en carreteras secundarias, además de algunas anegaciones de viviendas, en toda la provincia de Málaga.