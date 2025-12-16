La Historia de Málaga, contada en cuadros y cerámicas

Diego Ceano señala, en la Málaga que ha pintado de hace unos 1.600 años, unos ‘bultos blancos’ que salen de un sembrado: es una plantación de alcachofas, toda una novedad de la época «porque las alcachofas las trajeron los visigodos», relata.

Es una de las muchas pinceladas de historia local que se pueden ver en la exposición ‘Historiarte. La historia de Málaga a través del arte’, en la Biblioteca Provincial de la avenida de Europa, hasta el 7 de enero.

En la muestra Diego Ceano ofrece en sus cuadros de estilo naif toda la evolución de Málaga desde la Prehistoria hasta nuestros días -desde los primeros pobladores hasta una calle Larios con turistas-, que están acompañadas, también cronológicamente, por una veintena de esculturas y cerámicas de José Luis Pavón.

José Luis Pavón, junto a su versión de los famosos barros malagueños, en la exposición conjunta con Diego Ceano. / A.V.

Este artista ha querido reproducir piezas ligadas a la evolución de la ciudad; pero también de la historia universal, así que conviven desde copias de barros malagueños hasta una reproducción, mucho mayor que la original, de la Venus de Willendorf, la figurilla prehistórica de la fertilidad.

«De Málaga no saben nada»

Como recalca Diego Ceano, «he dado charlas a los colegios sobre historia de Málaga, y es curioso cómo los niños saben quién es Búfalo Bill y este tipo de personajes, y de Málaga no saben nada; no saben, por ejemplo, que en Málaga hubo también una Prehistoria», pone de ejemplo.

A partir de ahí, explica que empezó a darle vueltas e ideó «una colección de 15 cuadros, de las etapas más importantes que han pasado en Málaga». Además, cada cuadro está acompañado de un cartel explicativo de cada periodo, que incluye una selección de bibliografía.

José Luis Pavón y Diego Ceano, en la ‘Expo Historiarte Málaga’. / A.V.

De la Malaka fenicia, por ejemplo, Diego Ceano se ha centrado en su aspecto comercial y no falta en la obra una barca de jábega, que la tradición cuenta que nace de este periodo. El lienzo naif está acompañado a su vez por las buenas artes de José Luis Pavón, que ha reproducido un pebetero de la diosa Astarté, una tablilla de barro con el alfabeto fenicio y una cerámica fenicia.

«Me propuso la idea y empecé a hacer piezas», cuenta José Luis Pavón, que tiene su taller en Fuengirola, donde ha restaurado los azulejos del restaurante El Chinitas, que también pueden verse en otro espacio de la Biblioteca Provincial.

El escultor ha reproducido también los famosos barros clásicos malagueños, pero aparte ha modelado en barro a Bernardo de Gálvez y hasta a Picasso, acompañado por su famosa cabra.

Reproducción de una cerámica nazarí del siglo XIII y otras piezas de José Luis Pavón. / A.V.

Un idealizado anfiteatro romano de Málaga, las Atarazanas musulmanas, la toma de Málaga en 1487, la invasión francesa, Torrijos... los siglos se suceden y no falta, inmortalizado en el lienzo, pero también en barro, ‘el tío de la sustancia’, el hombre que cobraba por dar ‘sustancia’ a los pucheros metiendo una pata de jamón.

Los dos artistas confían en que el Ayuntamiento «le tome cariño» a esta exposición, recalca Diego Ceano, y pueda ser itinerante por los distritos, para acercar la Historia de Málaga, sobre todo, a los escolares. «Me ofrezco a dar las charlas a los niños», recalca.