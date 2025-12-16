Innovación y talento, la mejor fórmula para consolidar el ecosistema tecnológico de Málaga

‘Futuribles’, el evento promovido por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica que pone el foco en el análisis de uno de los campos más importantes de la nueva realidad socioeconómica del siglo XXI como es la innovación tecnológica y el talento, ha celebrado una jornada en la sede malagueña de la Universidad Europea de Andalucía que ha contado con especialistas de la empresa privada, instituciones y administraciones públicas.

La jornada, patrocinada por Fundación Unicaja, la Universidad Europea de Andalucía y Opplus, fue presentada por el redactor jefe de nuestro periódico, José María de Loma.

José Ramón Mendaza / Francis Silva

José Ramón Mendaza, director de nuestro periódico, dio la bienvenida a los asistentes destacando que Málaga ha demostrado que la atracción del talento se afianza cuando se crean ventanas de oportunidad como ha pasado en toda la provincia. “Málaga ha sabido combinar varios elementos clave como la calidad de vida, el turismo, la cultura, la tecnología y el crecimiento y el engranaje de ese triángulo esencial que forman a Universidad, la empresa y la administración”, aseguró.

Para Mendaza la eclosión de la Málaga tecnológica ha supuesto la llegada y la captación de un talento que se configura como el “verdadero triunfo de Málaga” y alertó del riesgo de que el concepto de innovación “pueda perder su significado”. Por último, señaló que innovar “es sobre todo una actitud, tener confianza en otros modos de pensar y reinventarse”, dijo.

Daniel Hormigo / Francis Silva

Disrupción tecnológica

Tras Mendaza fue Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía, quien inició su discurso indicando que "el futuro no se espera, se construye", aludiendo al momento de disrupción tecnológica sin precedentes que vive Málaga y que ha cambiado la forma de trabajar y de relacionarnos. Hormigo indicó que Málaga es un polo de atracción de talento no por casualidad "ya que la colaboración público privada ha hecho una apuesta conjunta por la educación", definió el talento como "la capacidad de aprender de manera conjunta" y añadió que la UE tiene la responsabilidad de crear profesionales con espíritu crítico colaborando con administración y empresas.

Lorena Garrido / Francis Silva

Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, fue la siguiente en dirigirse al auditorio para señalar que Andalucía es "referente" en crecimiento, gracias, entre otros, a Malaga TechPark con sus 700 empresas y 4.000 millones de facturación. La viceconsejera aseguró que el empleo tecnológico emergente de Málaga es el "mejor ejemplo de que Andalucía brilla con luz propia", y aseguró que desde su consejería "tenemos claro que el despliegue del talento es importantísimo para nuestro futuro". Garrido hizo referencia a la inversión total de 2.300 millones de euros en innovación (830 millones más, un 56, 1% más, de las cifras de 2018) y donde el esfuerzo inversor público ha aumentado un 62% en estos siete años, alcanzando los 1.442 millones. También comentó el aumento del personal investigador, 18.251 personas, en la universidad pública, y destacó el esfuerzo de la Administración andaluza para acompañar durante el proceso poniendo herramientas a disposición de los estudiantes como son las nuevas titulaciones tanto de la universidad pública como de la privada. Por último, la viceconsejera aludió a las dos futuras leyes, la LUPA (Ley Universitaria Para Andalucía) y la Ley ACTIVA (Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía), que darán un salto de calidad al sistema de conocimiento andaluz.

Javier de Pro / Francis Silva

Antes de la ponencia principal del día intervino Javier de Pro, director general de Fundalogy y director de la División Financiera de Fundación Unicaja. De Pro afirmó que la innovación cada vez pesa más en el PIB de la provincia porque "es transversal a todos los sectores y es un factor diferencial". También dijo que Fundalogy impulsa ideas que unen tecnología e innovación "para que produzcan un bienestar a la sociedad" y se reafirmó en la idea de que la innovación "no es una opción, es un imperativo que transforma todo". Definió la tecnología como el "peldaño más básico de lo que antes llamábamos industrialización". Aseguró también la necesidad de planificar para adelantarse a los nuevos tiempos. Dijo de Málaga que es "una fábrica de proyectos de futuro gracias a la colaboración público privada" y señaló la necesidad de afrontar el desafío de "conseguir espacios en los que el talento aflore de forma natural para mantener su posición privilegiada".

Ponencia

Acto seguido Sofía Schneider, vice president Database Platform &Site de Oracle, analizó en su ponencia la actual situación de la multinacional americana, una de las primeras que vio el potencial de Málaga y que tiene en nuestra ciudad 500 empleados de 47 nacionalidades. Para la representante de Oracle la irrupción de la IA ha supuesto "un cambio de plataforma como lo fue en su día la irrupción de internet o de la electricidad que ha comprimido la curva de aprendizaje ya que lo que antes tardaba décadas en ser aprendido hoy tarda solo algunos meses y eso genera miedo porque el cerebro humano está diseñado para la supervivencia, no para la disrupción", afirmó.

Sofía Schneider / Francis Silva

Schneider analizó los modelos a los que se enfrentan las empresas en entornos de cambio rápido: el llamado VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad) y el calificado como VANI (Frágil, Ansioso, No lineal, Incomprensible); mientras VUCA describe las características del cambio, BANI analiza su evolución y se enfoca más en el impacto humano y sistémico, enfatizando la fragilidad de sistemas que parecen fuertes, la ansiedad que genera la incertidumbre, la falta de relaciones causa-efecto, y la incomprensibilidad ante la sobrecarga de información, siendo BANI una descripción más profunda de la realidad actual post-pandemia y tecnológica. La ejecutiva de Oracle afirmó que en su empresa valoran "la actitud proactiva, la resiliencia y la disposición a aprender continuamente".

La última parte de su intervención la dedicó a analizar el contexto macroeconómico de nuestro país, dónde se concentra la demanda de trabajadores en Oracle, los temas clave para atraer talento y retenerlo, cómo ayudan en la multinacional a superar y encarar esos momentos de cambio y la irrupción de la Inteligencia Artificial en los diferentes procesos de la empresa.

Mesa redonda

Tras la charla de la representante de Oracle se celebró una mesa redonda titulada ‘Innovación, talento y alianzas: forjando un futuro digital con impacto social’. Intervinieron Javier de Pro, director general de Fundalogy y director de División Financiera de Fundación Unicaja; Gema Rosales, manager de Formación y Desarrollo de Opplus; Ignacio de la Vega, decano de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea de Andalucía y Jesús Amores, head of Vodafone Innovation Hub.

Javier de Pro, Gema Rosales, Ignacio de la Vega y Jesús Amores / Francis Silva

Preguntados por las condiciones que se tienen que dar para que se genere más innovación en España en general o en Málaga en particular, Javier de Pro señaló que "talento no falta, financiación siempre puede haber más y la colaboración puede ser mejorable, pero lo que está claro es que en Málaga hay voluntad y lo único que hace falta es entender bien el impacto social, medirlo y tangibilizarlo". Ignacio de la Vega comentó que el tejido productivo español no ha sido innovador y por lo tanto hay que subirse al carro innovador. "Hemos avanzado mucho en este terreno gracias a la llegada de grandes empresas y ahora hay un auge de la cultura de la Innovación", señaló. Gema Rosales, de Opplus, puso el acento en la necesidad que deben tener las empresas en la búsqueda de clientes para alargar su recorrido. Jesús Amores, de Vodafone Innovation Hub, mostró su temor por la complacencia que se pueda adoptar y dijo que todavía "hay mucho que hacer compitiendo y hay que seguir teniendo visión".

El siguiente punto de debate se centró en la necesidad de ajustar la formación de los profesionales a la demanda de las empresas, que en muchos casos selas ven y se las desean para encontrar los perfiles que necesitan. "Hay que generar conocimientos a través de planes de estudios más adaptados a la realidad de las empresas", reclamó Ignacio de la Vega. Para Gema Rosales "los alumnos muchas veces vienen a enseñar cuando llegan a las empresas. Esa transferencia de conocimiento nos abre la mente y hay que hablar mucho de conocimiento transferido".

A continuación se habló de la viabilidad y la supervivencia de las empresas innovadoras. "Somos un país de emprendedores, el problema es que muchas startups viven de las subvenciones y eso es tirar el dinero. Hay que ayudar a las empresas a crecer y a escalar. Esa es la apuesta que hemos hecho en Vodafone, indicó Jesús Amores. Javier de Pro, señaló que en Fundación Unicaja tienen iniciativas destinadas al fomento del emprendimiento. "Hay que identificar los proyectos con más potencial y ayudarlos". Ignacio de la Vega puntualizó que "en España tenemos poca tolerancia con el fracaso y no debe ser así" y destacó que las universidades tienen la obligación de fomentar el emprendimiento entre los estudiantes".

Evitar la autocomplacencia e involucrarse más; ser referencia mundial en algo, emprender proyectos de envergadura e invertir más; apostar aún más por el talento andaluz y malagueño, elaborar una visión estratégica; conseguir una evolución más uniforme para llegar al éxito y trabajar para eliminar las vulnerabilidades que existen, fueron otras de las recetas aportadas por los invitados para seguir siendo referentes en nuestro ecosistema innovador.

Alicia Izquierdo / Francis Silva

Clausura

Tras la mesa redonda, clausuró el acto Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga, quien subrayó la idea de que la Innovación "es un sistema con muchos elementos interactuando y necesitamos talento, inversión, investigación y voluntad de avanzar juntos". Izquierdo afirmó rotundamente que en el Ayuntamiento malagueño "no hay autocomplacencia" y dijo que son "facilitadores" de todo lo que está pasando. "No estamos de moda, somos tendencia. Málaga es la ciudad más innovadora de España y trabajamos para generar todo el talento que se va a necesitar", concluyó.