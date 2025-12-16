Limasam amplía su plantilla: se abren 48 nuevas plazas en Málaga

La empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, se refuerza de cara a estas Navidades. El Ayuntamiento ha publicado de manera "urgente" una oferta con la que busca ampliar su plantilla con hasta 48 nuevas plazas.

Estas plazas no podrán ser cubiertas con los efectivos actuales de Limasam, lo que evoca a una ampliación de plantilla, según precisa la propia oferta que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Así, estas vacantes se cubrirán mediante un concurso de méritos, cuyas bases se publicarán en el momento "oportuno", cumpliendo de este modo con la normativa vigente en esta materia que es la tasa de reposición de 2024, según versa el citado comunicado.

Un vehículo de Limasam en una imagen de archivo / LMA_EXTERNAS

Puestos a cubrir

Los perfiles que Limasam busca son operarios de limpieza, personal de taller, técnicos y personal de oficina. El anuncio oficial indica que estos son los puestos que se pretenden cubrir, pero no la cantidad de vacantes de cada uno, algo que subordina a "las necesidades de la empresa".

Esta actuación se enmarca en lo dispuesto en el artículo 61 del convenio colectivo en vigor de la empresa municipal. Este establece los procedimientos de acceso y provisión de puestos de trabajo en el ámbito público.

Asimismo, cabe resaltar que estos nuevos contratos públicos serán a tiempo parcial y con el fin de cubrir sábados, domingos y festivos de todo el año.

Con esta oferta, el Ayuntamiento de Málaga busca mejorar y ampliar su servicio municipal de limpieza, tras las críticas vertidas contra la actividad de Limasam por vecinos, movimientos sociales y grupos de la oposición.