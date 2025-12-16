Luz verde a la parcela del CaixaForum: concesión por 55 años para ser vanguardia cultural

Málaga ha dado un paso más para situarse en la vanguardia de la programación expositiva y crear una nueva centralidad cultural en La Cruz del Humilladero a través de la futura sede del CaixaForum. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha aprobado este viernes la concesión de la parcela situada en la rotonda de la Comisaría para que la Fundación ‘la Caixa’ pueda construir este gran equipamiento que presume una ambiciosa actividad y que revolucionará todo el entorno desde el punto de vista social y urbano.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha informado junto a la concejala portavoz del equipo de Gobierno municipal, Elisa Pérez de Siles, de los acuerdos adoptados en la reunión. Casero ha destacado que la concesión del suelo —una parcela de 5.564 metros cuadrados— es “directa y gratuita”, al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, y permitirá agilizar todos los trámites y a la fundación comenzar la obra “cuanto antes”. “Nos consta su interés por hacerlo pronto. A partir de ahora ya están en disposición de solicitar la licencia, pero son ellos los que tienen que establecer plazos y calendario”, explicó.

Este suelo en la plaza de Manuel Azaña, destinado a aparcamientos, es municipal desde diciembre de 2023, cuando la Junta de Andalucía culminó la cesión de parcelas recogida en una serie de convenios de reurbanización de barriadas suscritos entre en 1987 y 1988 entre el ente municipal y la extinta Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). Esta entidad, EPSA, se creó en los ochenta y fue el origen de la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). En la operación formaron parte un total una veintena, y muchas de ellas urbanizadas, como son los jardines de Picasso o la parcela del colegio Pablo Ruiz Picasso.

Espacio donde se ubicará el futuro Caixaforum de Málaga. / GOOGLE MAPS

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación 'la Caixa'

Esta concesión se enmarca en el acuerdo firmado el 30 de marzo de 2023 entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, por el que ambas instituciones se comprometían a impulsar la implantación de un nuevo centro CaixaForum en la ciudad.

El plazo de la concesión será de 55 años, prorrogable hasta el máximo legal permitido, que asciende a 75 años. Entre los compromisos asumidos por la Fundación 'la Caixa' figuran la urbanización y adecuación del suelo, así como el mantenimiento de las dos parcelas colindantes a la que es objeto de concesión.

En total invertirá 30 millones de euros para construir el edificio, diseñado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle. El proyecto destaca por su integración paisajística y por una cubierta en forma de gota de agua, concebida como elemento emblemático del futuro CaixaForum Málaga. Además, la entidad destinará otros 5 millones de euros anuales al mantenimiento de las instalaciones, que contarán con 9.417 metros cuadrados edificados.

Qué tendrá el nuevo CaixaForum Málaga: salas, auditorio y servicios

El futuro equipamiento albergará:

Dos grandes salas de exposiciones

Un auditorio

Salas polivalentes en la primera planta

en la primera planta Espacio educativo

Cafetería y áreas para actividades culturales y divulgativas

y áreas para actividades culturales y divulgativas Asimismo, la fundación gestionará un aparcamiento en rotación.

Otros acuerdos de la Junta de Gobierno Local

Del mismo modo, Casero y Pérez de Siles informaron de otros acuerdos adoptados este martes en Junta de Gobierno Local. Entre otros, el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, también en materia de Urbanismo, una modificación de elementos del PGOU, que regula las plazas de aparcamiento en parcelas de equipamientos y, de forma excepcional, en aquellas en las que se desarrollen eventos culturales, deportivos, ferias y congresos y, en general, cualquier actividad que genere más de 5.000 viajes diarios.

Esta modificación tiene como objetivo fijar criterios vinculados a la movilidad sostenible y a los medios de transporte, y no limitarse únicamente a la dotación mínima de aparcamientos, como recoge actualmente el PGOU.

De este modo, para el desarrollo de estas parcelas se requerirá un estudio de movilidad más completo, que analice la accesibilidad real y efectiva al emplazamiento e incluya, entre otros aspectos:

Análisis de los itinerarios peatonales accesibles del entorno.

del entorno. Disponibilidad actual de plazas de aparcamiento.

de plazas de aparcamiento. Disponibilidad y accesos al transporte público colectivo .

. Alternativas de movilidad no motorizada.

Según ha señalado la concejala Carmen Casero, la modificación se alinea con su apuesta por el fomento de la movilidad sostenible.

Tercera prórroga para los carricoches de la Feria

En la misma sesión, se ha aprobado la tercera prórroga anual de la concesión demanial para la explotación del uso de los terrenos de la zona de atracciones tanto del Real de la Feria del Cortijo de Torres como la del Puerto de la Torre. La concesión se formalizó en 2023 a favor de la Asociación de Feriantes de Málaga y Provincia, con un canon anual de casi 1,1 millones de euros y un plazo de un año, prorrogable hasta un máximo de diez periodos feriales.

Asimismo, se ha aprobado la segunda prórroga anual de la concesión demanial sobre el espacio público destinado al quiosco-bar en el interior de la Alcazaba. Este establecimiento fue adjudicado en 2023 a Castilfaro, S.L. por un plazo de cuatro años y un canon anual de 117.077,77 euros.