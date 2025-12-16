La magia de la Navidad ilumina el Hospital Materno Infantil de Málaga

Risas nerviosas, miradas expectantes y un murmullo de emoción llenaban el ambiente del pasillo de la primera planta del Hospital Materno Infantil de Málaga, donde, por segundo año consecutivo, se ha instalado una recreación del alumbrado navideño de la emblemática calle Larios. Minutos antes de las doce, los niños, acompañados de sus familias y personal sanitario, comenzaron a coger sitio. Nadie quería perderse el primer pase del espectáculo que dará por inaugurada la Navidad en el centro sanitario.

Paula, paciente oncohematológica, ha sido la elegida para pulsar este año el botón que ha llenado de luz y de ilusión el hospital malagueño. Gracias a la colaboración de la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y del Colegio Divino Pastor, los menores hospitalizados que no podrán acudir estas fiestas al centro de la ciudad para ver el tradicional espectáculo de luces, podrán disfrutar de su propia función sin salir del hospital.

Al ritmo de la música y de las palmas de los profesionales, los menores desfilaron por una larga alfombra roja que llevaba hasta la casa de Papá Noel. Allí, pudieron sacarse fotos con Isis, una voluntaria disfrazada de ‘El ángel de la Navidad’ con un llamativo vestido blanco de luces. Los sanitarios que les rodeaban cantaban los villancicos con entusiasmo y una alegría contagiosa que llenó la planta hospitalaria de un ambiente festivo y de ilusión. Una vez finalizado el espectáculo, un fuerte aplauso recorrió el pasillo que había quedado inundado por la magia de la Navidad.

Varias personas disfrutan del encendido de la Navidad en el Hospital Materno Infantil, donde emulan la iluminación de calle Larios. / Álex Zea

Dos pases diarios

Los niños podrán disfrutar de esta decoración hasta el día 7 de enero y, al igual que el resto de malagueños, dispondrán de dos pases diarios del espectáculo de sincronización de luces y música de, aproximadamente, ocho minutos. Habrá uno por la mañana a las 12.00 horas y otro por la tarde a las 18.00 horas.

Este año la recreación de la calle Larios cuenta, como en la original, con las estrellas de la Natividad de la Luz, pero con un diseño personalizado. Además, se ha instalado un photocall navideño con un enorme trineo guiado por dos renos y, en el hall de entrada, un árbol de 5,5 metros de altura.

Cambio de la decoración

Toda la decoración e iluminación han sido diseñadas, elaboradas e instaladas por AVOI y el Colegio Divino Pastor. “El único propósito de todo esto es que, más que un hospital, sea un hogar en Navidad”, ha afirmado José Páez, creador de la recreación de la calle Larios. “Esto es exclusivamente por y para los niños, para que disfruten en estas fechas tan señaladas”, ha añadido.

Paéz también ha compartido que este año tuvieron que enfrentarse al imprevisto del cambio de la decoración de la calle Larios. “El día 28 de noviembre vi la noticia de que este año el Ayuntamiento cambiaba la decoración y ya no serían los ángeles celestiales”, ha relatado el creador, que ha conseguido tener el nuevo diseño en tiempo récord. “Me puse las pilas porque digo: "Los niños del hospital tienen el mismo derecho que todos los que vayan a calle Larios del centro”.

Una vez listo, el montaje requirió unos cuatro días de trabajo con la ayuda de los voluntarios y familiares. En el caso del árbol, que está hecho también a mano con tubos de PVC, comenzó a trabajar en él en el pasado mes mayo.

Un lugar más amable

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha subrayado el valor de este proyecto: “La humanización es un pilar esencial de nuestra atención. Iniciativas como esta hacen que el hospital sea un lugar más amable y esperanzador para nuestros pacientes y sus familias. Agradecemos la dedicación, creatividad y entrega de todos los que han hecho posible que la magia de la Navidad vuelva a llenar nuestros pasillos”.

En la inauguración ha estado también presente la directora del Colegio Divino Pastor, Ana María Ripoll, y los fundadores de la Asociación AVOI, Juan Carmona y Desiré Montoya, junto a sus voluntarios y profesionales del hospital que han querido acompañar a los pacientes y sus familias en este día tan detallado.