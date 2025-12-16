Málaga crea Núcleo, un nuevo polo de semiconductores en el TechPark vinculado al futuro Imec

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, una instalación municipal con la que la ciudad busca consolidarse como referente en microelectrónica y desarrollo tecnológico. El nuevo espacio, gestionado por la empresa municipal Promálaga (del Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones), se ubicará en la incubadora Promálaga Coworking, dentro de Málaga TechPark. El proyecto nace vinculado a la futura implantación del Imec (Interuniversity Microelectronics Centre), prevista también en el parque tecnológico.

Según el Ayuntamiento, la instalación de este instituto —considerado uno de los centros más avanzados en microelectrónica y nanotecnología— situará a Málaga en la “primera división” del sector y contempla la creación de más de 400 empleos directos. Como anticipo y con la idea de generar sinergias, el Consistorio prevé que en 2026 esté operativa esta incubadora especializada en semiconductores, concebida también como un entorno de apoyo al ecosistema que rodeará al Imec.

1.500 m² y espacio para 20 empresas del sector

Núcleo se instalará en el edificio Promálaga Coworking, con una superficie total de 1.500 metros cuadrados, en la calle Severo Ochoa. La iniciativa contará con capacidad de incubación para 20 empresas vinculadas a la industria de la microelectrónica, los semiconductores y la fotónica.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha desarrollado una identidad visual para el proyecto, orientada a perfiles profesionales y al público joven del ecosistema startup, con un diseño minimalista que busca acercar la tecnología a la ciudadanía. Además, se están activando alianzas con distintas entidades para atraer a los primeros emprendedores y compañías.

Preincubación, incubación y aceleración: servicios avanzados y formación

El polo implementará una metodología de preincubación, incubación y aceleración para mejorar la competitividad de las empresas incubadas, con servicios avanzados de alta tecnología y especialización para compañías interesadas en investigar o desarrollar iniciativas en torno a la microelectrónica.

Otro eje será la formación de jóvenes malagueños en diseño y manufactura de semiconductores, con el objetivo de favorecer su inserción laboral ante el crecimiento previsto del sector.

Acceso a plataformas europeas, PERTE Chip y un Meta LivingLab

Núcleo actuará como punto de entrada para orientar a usuarios y empresas en el acceso a servicios y plataformas europeas de diseño, además de facilitar formación avanzada y apoyo para escalar proyectos. También se plantea como conector con iniciativas del sector a nivel nacional e internacional, incluyendo las líneas piloto y el PERTE Chip.

La transferencia de conocimiento será uno de los pilares, con intercambio entre investigadores, emprendedores, universidad y tejido empresarial. En este marco, se prevé la creación de un Meta LivingLab (Meta-Lab) como laboratorio de experimentación para validar desarrollos generados por las empresas.

Proyectos para IA, vehículo conectado, aeroespacial e Industria 4.0

El objetivo es atraer proyectos y modelos de negocio relacionados con la aplicación de semiconductores en ámbitos como la Inteligencia Artificial, el vehículo conectado, los sistemas aeroespaciales y la Industria 4.0. A través de la I+D+i, el Ayuntamiento busca impulsar la internacionalización empresarial, promover empleo cualificado de alto valor y reforzar la transferencia entre universidad y empresa.