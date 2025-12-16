Málaga recuerda el naufragio de la 'Gneisenau': homenaje a los marineros alemanes y agradecimiento a la ciudad por su rescate

El sol daba de lleno en la cabeza del cónsul alemán, Franko Stritt, que agradecía en público ese detalle del diciembre en Málaga.

Es la una de la tarde en el Cementerio Inglés, el martes 16 diciembre de 2025. Dos horas antes, a las 11:05 de la mañana pero de hace 125 años, en unas condiciones climáticas en nada paradisiacas, el buque escuela de la armada imperial alemana ‘S.M.S. Gneisenau’, arrastrado por una fuerte tempestad, se estrellaba contra el muelle de Levante y se abría una vía de agua. Murieron 41 personas, 19 de ellos grumetes de corta edad.

Ayer, el cónsul alemán, junto con el agregado militar de la Embajada de Alemania en España, el coronel Markus Bungert, mientras sonaba un redoble de tambor, depositaron una corona de flores, con los colores de la bandera alemana, en el monumento a los marinos muertos, en el Cementerio Inglés. También había coronas del Ayuntamiento de Málaga y del Club de Rotarios.

Emotivo recuerdo en el Cementerio Inglés. / álex zea

Acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así como por representantes de las Fuerzas Armadas Españolas, la Policía y la Guardia Civil, el cónsul Franko Stritt, en español y alemán, recordó que el propósito era «honrar a los 41 marineros alemanes que perdieron la vida hace 125 años».

Como subrayó, «siempre es triste que tantas personas y, como en este caso, tantos jóvenes que aún tenían toda la vida por delante, perdieran la vida en una tragedia, tan cerca de la Navidad, mientras cumplían con su deber militar».

El sencillo acto se completó con la ofrenda de flores al comandante de la Gneisenau, Karl Kretschmann, y al primer oficial, Richard Prüfer, cuyas tumbas se encuentran en otro punto del camposanto protestante.

Muelle de Levante

A las 3.30 de la tarde, con un tiempo más cercano a aquel 16 de diciembre de 1900 - con el cielo encapotado y un frío creciente- comenzó el acto central de homenaje en el Muelle de Levante, a pocos metros del lugar del naufragio; hoy unos restos con protección arqueológica.

La banda sonora del acto la puso la Banda de Música de la Marina Alemana de Kiel, una docena de músicos que, entre otras piezas, interpretó el ‘Ave verum corpus’ de Mozart, y los himnos de Alemania, España y Europa.

La Catedral vivió momentos para el recuerdo en este homenaje. / álex zea

Al acto asistió Knut Hancker, alemán de Bremen, que explicó a La Opinión que no quiso perderse este homenaje de Málaga porque su abuelo, Friedrich ‘Fritz’ Hancker, fue uno de los supervivientes del naufragio de la ‘Gneisenau’, una tragedia de la que su familia guardaba buena memoria.

Flanqueado por un cartel en el que se leía uno de los lemas de Málaga: ‘Muy hospitalaria’, el cónsul de Alemania, Franko Stritt recordó que ese lema en el escudo de la ciudad había sido consecuencia «de la heroica operación de rescate de la población de Málaga: en mitad de la tormenta, hombres y mujeres se precipitaron al muelle e intentaron ayudar a las personas sin importar cómo (...) por eso este acto no es solo un homenaje a los marineros fallecidos sino de agradecimiento a la población de Málaga».

El cónsul recordó cómo muchos malagueños acogieron en sus casas a los supervivientes, a veces durante meses, y emplazó al año 2029, cuando se celebre el 120 aniversario del Puente de los Alemanes, la agradecida respuesta del pueblo alemán a la ‘riá’ de Málaga de 1907, gracias a una suscripción popular encabezada por el emperador Guillermo II.

Francisco de la Torre recordó que el naufragio supuso «una oportunidad para que los lazos entre Alemania y Málaga sean muy sólidos» / Álex Zea

El alcalde Francisco de la Torre, por su parte, recordó que, pese a la innegable tragedia, el naufragio supuso «una oportunidad para que los lazos entre Alemania y Málaga sean muy sólidos», algo que es anterior al hundimiento, por la importante presencia de la colonia alemana en la ciudad «a partir del XIX».

Entre los intervinientes también habló el agregado militar en la Embajada de Alemania, Markus Bungert, quien subrayó que la tragedia de la ‘Gneisenau’ «sigue viva en la memoria de Alemania y permanece profundamente arraigada en la conciencia de nuestra Marina Alemana».

Tras la interpretación de los himnos nacionales y de Europa, la patrullera española ‘Tagomago’ lanzó al agua 41 rosas blancas, una por cada marino alemán fallecido, muy cerca del lugar del naufragio.

Un momento de la ofrenda floral. / Álex Zea

Por cierto que el cónsul Franko Stritt comentó a La Opinión de Málaga que confió en que alguna institución de Málaga pudiera acoger, en un lugar visitable, la maqueta de la fragata ‘Gneisenau’ -aunque era una corbeta luego fue adaptada como fragata de crucero- que ha realizado el profesor José Gil Florido, un gran estudioso del buque escuela.

Catedral

El homenaje se desplazó, en primer lugar, al Patio de los Naranjos, donde la reconocida Banda de Música Cruz del Humilladero interpretó entre otras piezas ‘Bulerías del Perchel’ y ‘El Puerto’, del compositor Emilio Lehmberg Ruiz, hijo de un superviviente de la ‘Gneisenau’ y de una malagueña.

Y en la Catedral, a las 6, se celebró un oficio ecuménico con nueve sacerdotes entre ellos el obispo de Málaga, José Antonio Satué, y representantes de la comunidad católica alemana y de las iglesias evangélicas alemana, española y británica.