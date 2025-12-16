Un refugio animal de Marbella lanza una campaña navideña para salvar a mascotas en riesgo

Cada donación cuenta. La campaña Urgent Christmas Rescue fund for Triple A Marbella lanza una recaudación de fondos navideña para hacer frente a la situación de emergencia en el refugio de animales que necesita recursos básicos como alimentos especiales, medicinas y suministros veterinarios esenciales.

Bajo el lema "Dona esperanza y alegría en estas fechas", el refugio ya ha recaudado 8.000 € y pretende alcanzar un total de 12.000 € estas navidades para garantizar la atención que merecen sus mascotas durante el invierno.

Campaña solidaria

Según la descripción de la campaña, Triple A Marbella apenas recibe apoyo financiero por parte de las instituciones. Se trata de una asociación benéfica sin ánimo de lucro que rescata, cuida y reubica animales abandonados, pero llegadas estas fechas se encuentra ya "al límite de sus capacidades".

Por eso lanzan 'Momento Mágico 2025', una campaña solidaria que, a través de GoFundMe, permite contribuir con la cuantía que se estime oportuna. La asociación invita a donar y compartir. De esta manera recuerda que, cuando se trata de ayudar, cualquier aportación cuenta.