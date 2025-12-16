RECAUDACIÓN DE FONDOS
Un refugio animal de Marbella lanza una campaña navideña para salvar a mascotas en riesgo
Las donaciones servirán para abastecer con alimentos especiales, medicinas y atención veterinaria esencial
Gloria Pérez
Cada donación cuenta. La campaña Urgent Christmas Rescue fund for Triple A Marbella lanza una recaudación de fondos navideña para hacer frente a la situación de emergencia en el refugio de animales que necesita recursos básicos como alimentos especiales, medicinas y suministros veterinarios esenciales.
Bajo el lema "Dona esperanza y alegría en estas fechas", el refugio ya ha recaudado 8.000 € y pretende alcanzar un total de 12.000 € estas navidades para garantizar la atención que merecen sus mascotas durante el invierno.
Campaña solidaria
Según la descripción de la campaña, Triple A Marbella apenas recibe apoyo financiero por parte de las instituciones. Se trata de una asociación benéfica sin ánimo de lucro que rescata, cuida y reubica animales abandonados, pero llegadas estas fechas se encuentra ya "al límite de sus capacidades".
Por eso lanzan 'Momento Mágico 2025', una campaña solidaria que, a través de GoFundMe, permite contribuir con la cuantía que se estime oportuna. La asociación invita a donar y compartir. De esta manera recuerda que, cuando se trata de ayudar, cualquier aportación cuenta.
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla