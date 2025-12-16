Oportunidad en Málaga: se vende un estudio reformado con garaje y trastero en La Bresca por 190.000 euros

El mercado inmobiliario de Málaga continúa mostrando una notable diversidad de oportunidades para distintos perfiles de comprador, desde primeras viviendas hasta productos orientados a la inversión. En este contexto, destacan varias propiedades situadas en zonas consolidadas de la ciudad que combinan buena ubicación, funcionalidad y un estado de conservación óptimo, respondiendo a la creciente demanda de viviendas listas para entrar a vivir y bien conectadas con el entorno urbano.

Piso reformado, práctico y listo para entrar a vivir en La Bresca por 190.000 euros

Piso en La Bresca / Tucasa.com

En el barrio de La Bresca, concretamente en la zona de Camino de Suárez, se encuentra este piso reformado de 70 metros cuadrados, concebido como un espacio cómodo, bien distribuido y adaptado a las necesidades actuales.

La vivienda dispone de cocina equipada, baño completo de diseño moderno y una distribución que aprovecha cada metro cuadrado para ofrecer amplitud y funcionalidad. A ello se suma un valor añadido poco habitual en este tipo de inmuebles: plaza de aparcamiento y trastero incluidos, lo que incrementa notablemente su atractivo tanto para residencia habitual como para inversión.

La reforma reciente permite que el inmueble se encuentre en perfecto estado de conservación, sin necesidad de realizar mejoras adicionales. Su ubicación, rodeada de servicios, comercios y transporte público, refuerza su posición como una opción equilibrada dentro del mercado residencial malagueño.

Estudio de obra nueva con patio propio en La Trinidad – Martiricos por 204.900 euros

Piso en La Trinidad / Tucasa.com

En el entorno de Martiricos, dentro del distrito Centro, se comercializa este estudio de obra nueva situado en una primera planta con ascensor, ideal para perfiles jóvenes o inversores.

La vivienda, de 49 m² construidos, se entrega amueblada, lista para entrar a vivir y con calidades actuales: climatización frío-calor, cocina equipada, ventanas de alto aislamiento y baño con plato de ducha y mampara. Uno de sus principales atractivos es su patio privado de casi 18 m², un elemento diferencial poco habitual en este tipo de inmuebles.

Incluye además un trastero de más de 11 m² junto a la vivienda. Su ubicación, cercana a hospitales y al centro de la ciudad, la convierte en una opción especialmente interesante para alquiler de larga duración, dirigida a estudiantes o profesionales sanitarios.

Piso con espacio y proyección en zona Intelhorce por 217.000 euros

Piso en Intelhorce / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en Intelhorce – Cruz de Humilladero, una zona con clara proyección urbana. Se trata de un piso de 92 m² construidos (82 m² útiles), ubicado en un edificio con ascensor y con una distribución pensada para la vida familiar.

La vivienda cuenta con tres dormitorios, salón luminoso, terraza, cocina independiente con ventilación a patio de luces y un baño completo. Incorpora además puerta blindada y sistema de alarma, aportando un plus de seguridad.

Su proximidad a equipamientos educativos y universitarios, así como a áreas de crecimiento del distrito, convierte a este inmueble en una alternativa interesante tanto para quienes buscan una vivienda habitual como para inversores que valoran el potencial de revalorización a medio plazo.

Estas tres propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario malagueño actual: desde viviendas reformadas y funcionales en barrios consolidados, hasta pisos familiares en zonas emergentes y estudios de obra nueva en áreas céntricas.

El piso de La Bresca, con garaje y trastero, destaca como una opción especialmente equilibrada para quienes buscan comodidad inmediata y buena ubicación. Por su parte, Intelhorce y Martiricos ofrecen alternativas con perfiles distintos, pero con un denominador común: potencial, servicios cercanos y una clara adaptación a la demanda actual de vivienda en Málaga.