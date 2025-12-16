El peso de los extranjeros en el empleo y el PIB de Málaga alcanza máximos pero CCOO denuncia la "precariedad" del perfil migrante

La economía de Málaga sostiene buena parte de su pujanza en el trabajo de las personas extranjeras, que en este 2025 se mueve ya en una tasa máxima histórica del 16,5% dentro del total de personas ocupadas, con más de 121.500 afiliados a la Seguridad Social a octubre (79.000 extracomunitarios y 42.000 ciudadanos de la UE). La cifra ha subido un 54% en relación con el mismo mes de 2019, justo antes del estallido de la pandemia. Los datos han sido recopilados por el sindicato CCOO, que estima que la contribución del empleo foráneo en el PIB de la provincia estaría en un porcentaje parecido, con unos 8.000 millones de euros (el global ronda los 45.000 millones).

Málaga se sitúa por encima de la media estatal, donde las personas extranjeras representan un 14 % del total de afiliación (algo más de 3,1 millones de trabajadores este año).

Por nacionalidades, los cinco países que más trabajadores tienen en Málaga son Marruecos (12.395), Italia (11.086), Reino Unido (9.663), Ucrania (7.339) y Colombia (6.588). Le siguen Argentina (5.655), Venezuela (5.555), China (4.463), Paraguay (4.213), Alemania (3.269), Países Bajos (3.069) y Francia (3.013).

"Precariedad generalizada"

El informe del sindicato, elaborado con motivo del Día Internacional del Migrante (que se celebra cada año el 18 de diciembre), señala no obstante, que esta "centralidad económica" del empleo extranjero convive en muchas ocasiones, con una situación de "precariedad generalizada" que aqueja ante todo al perfil de trabajadores de fuera de la UE, con una "alta concentración" de estas personas en sectores de bajos salarios como la hostelería, el comercio, la agricultura, los cuidados, el empleo del hogar y los servicios personales.

"Su contribución no es invisible: es esencial. Pero esa necesidad estructural convive con desigualdades profundas: trabajo estacional, contratos precarios, jornadas inseguras, salarios bajos, vulnerabilidad frente al desempleo y la exclusión social", han comentado el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, y la secretaria de Políticas sociales, Trinidad Salcedo.

El secretario General de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo y la secretaria de Políticas sociales, Trinidad Salcedo. / L. O.

Rentas bajas

El sindicato ha recordado que, según el último informe disponible de rentas, un 18,7% de los extranjeros presentan ingresos anuales de sólo 5.000 euros al año, y un 43,8% por debajo de los 10.000 euros.

"Para muchas personas migrantes, trabajar significa sobrevivir. Para la provincia, su trabajo significa mucho más: representa un pilar central del empleo, un componente clave del tejido productivo, y una base para su crecimiento económico", añaden el sindicato.

CCOO señala que no puede hablarse de integración real cuando una parte sustancial de la población trabajadora "permanece atrapada en empleos precarios, salarios insuficientes y condiciones de vida cada vez más difícil", especialmente en un contexto de "encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida en Málaga"

"Exigimos empleo digno, vivienda asequible y una reforma migratoria con enfoque de derechos", ha reclamado la central sindical.