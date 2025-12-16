La Policía Local de Málaga tramita 39 denuncias en materia de control de ruidos y convivencia ciudadana en la última semana

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de 39 denuncias en materia de control de ruidos, de convivencia ciudadana y de protección del espacio público.

De los denunciados, 30 han sido personas físicas y nueve establecimientos de la capital costasoleña. Esta actuación ha llegado tras 114 intervenciones que han llevado a cabo los agentes entre el lunes 8 de diciembre, a las 07:00 horas, y el lunes 15, a la misma hora.

Por otro lado, en materia de control de ruidos, han sido denunciadas un total de 13 personas: cinco por cantar o proferir gritos en la vía pública, dos por incumplimientos relacionados con la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso, tres por hacer funcionar equipos musicales en la vía pública sin autorización y otras dos que obligaron a intervenir instrumentos y equipos musicales.

Estas operaciones se han acometido en las calles o plazas de Atarazanas, Granada, Bravo y Santa María, habiéndose sucedido una denuncia en cada una, menos en Santa maría, donde se han llevado a cabo dos.

Denuncias por intrusismo

En paralelo, los agentes, tras llevar a cabo hasta 145 operaciones, han elaborado hasta a 42 denuncias por intrusismo profesional en el sector del transporte público, incluidos VTC y taxis en el marco de un dispositivo policial extraordinario de vigilancia.

40 de estas denuncias han sido a VTC: en concreto, 37 por captar clientes sin contratación previa en la vía pública; dos por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte; y una por iniciar el servicio sin llevar cumplimentado el libro de registro de contrato de viajeros. Las otras dos denuncias han sido a "vehículos de cortesía".

Convivencia ciudadana

En materia de control de la convivencia ciudadana, la Policía Local de Málaga ha efectuado un total de 17 denuncias en la pasada semana. Destacan 12 que han sido contabilizadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, dos de ellas en Beatas.

En la plaza de la Merced se ha registrado una denuncia por beber en zonas no autorizadas. Asimismo, se han denunciado a dos personas por realizar "la actividad de aparcamiento en espacio público" sin contar con la autorización pertinente; otra por practicar juegos que puedan "poner en peligro la integridad física" de las personas en la vía pública; y otra por realizar pintadas sin autorización.

En otro orden de cosas, destacan dos denuncias interpuestas por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; dos por no tener toda la documentación exigida en regla; y una por no hacer el cambio de titular.

De igual modo, también constan una por no respetar el horario autorizado, una por tener la música muy alta, una por ocupar la vía pública sin autorización y otra por desplegar más mesas y sillas de las permitidas.

Cabe destacar que las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa que oscila entre los 600 euros (las catalogadas como leves) y los 300.000 euros (muy graves). Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros.

Por último, el Área de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga ha levantado en el periodo antes referido un total de ocho actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.