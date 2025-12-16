El PP de Málaga recurre al espíritu navideño: "Hay que bajar los decibelios en la política"

En estos tiempos en los que hasta la imperante e hiriente polarización se asoma a los anuncios televisivos más populares, a la política solo le quedan calmantes como los que a priori ofrece la Navidad. Y, sin ir más lejos, el PP de Málaga ha recurrido al espíritu navideño este martes, en una de esas comparecencias en las que aflora la inminencia de las fiestas: "Hay que bajar los decibelios en política", llegó a decir la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante el tradicional desayuno navideño de la formación con la prensa malagueña. Y, en ese mismo marco, pidió que "entre todos, contribuyamos a reducir la crispación en la sociedad y a mejorar el clima de convivencia y la calidad democrática".

Sin perder de vista la diplomacia y las buenas intenciones de estas fechas, aunque sin terminar de enterrar el hacha de guerra, los populares malagueños están echando el cierre al año tal y como lo empezaron. Es decir, proclamando que la mejora de la movilidad y las infraestructuras en la provincia es "la gran asignatura pendiente del Gobierno de Sánchez y Montero" . Y, para muestra de que la principal reivindicación sigue siendo la misma, valen las hemerotecas. O sea, aquella comparecencia del 7 de enero de este agonizante ejercicio anual en la que Patricia Navarro reclamó al mismo Gobierno "más primeras piedras y licitaciones de obra en 2025" para mejorar la movilidad y "menos estudios y tuits".

Al igual que ha hecho en la inmensa mayoría de sus discursos estos últimos meses, Navarro afeó este martes al Ejecutivo nacional liderado por los socialistas "siete años sin inversiones ni proyectos en Málaga". Al mismo tiempo, insistió en "el agravio que esto supone frente a otros territorios, donde sí llegan fondos y se ejecutan actuaciones para resolver los problemas en las carreteras o en la red ferroviaria”.

La A-7, el peaje y el tren litoral

Es más, destacó que el PP de Málaga sea “punta de lanza” en muchas de esas reivindicaciones “que son de justicia”. En este punto, puso como ejemplo "las campañas para reclamar el Gobierno la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y desde Puerto Banús hasta San Pedro, así como mejoras en los enlaces y accesos de la A-7; además de medidas transitorias como carriles reversibles y unidades de respuesta rápida de la DGT ante los accidentes y averías, que generan retenciones kilométricas que colapsan nuestras carreteras prácticamente a diario.

“Hablamos de medidas que son urgentes ante una A-7 saturada y que deben acometerse mientras se ejecutan actuaciones de mayor envergadura como el tren de la Costa desde Nerja hasta Algeciras o esa nueva ronda oriental”, explicó Navarro sin pasar por alto "la necesidad de implementar mejoras en una red de Cercanías colapsada por la falta de inversión y mantenimiento, como refleja el hecho de que todas las escaleras de la estación del aeropuerto de Málaga lleven tanto tiempo rotas”.

"Lo que es bueno para Málaga"

La dirigente popular ha animado a los malagueños a seguir reclamando lo que es bueno para Málaga “esté quien esté al frente del Gobierno de España” y ha insistido en que los problemas de movilidad son “el principal escollo de una provincia que es pujante y que lidera los crecimientos poblacionales tanto en Andalucía como a nivel nacional”.

Navarro también vinculó esta última afirmación con la gestión y la acción de “constructiva” de su formación “para garantizar el crecimiento y desarrollo de Málaga, y para seguir avanzando en esas cotas de bienestar que nos han convertido en una provincia de referencia en todo el mundo”.