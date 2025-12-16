A prisión por robar a una mujer 5.000 € que acababa de ganar en una máquina tragaperras de Alhaurín el Grande

Un hombre ha sido detenido por presuntamente robar el bolso a una mujer en el que llevaba 5.000 euros que acababa de cobrar en premios en un salón de juegos del municipio malagueño de Alhaurín el Grande. La Guardia Civil ha informado este martes de que el investigado actuó tras observar a la víctima dentro del establecimiento y vigilarla "detenidamente" mientras canjeaba una importante suma de dinero. Fuentes cercanas al caso aseguran que la cantidad era un premio que había obtenido en una máquina tragaperras, por lo que el hombre continuó la vigilancia fuera del establecimiento y siguió a la mujer para encontrar el momento oportuno para quitarle el botín.

El ataque se produjo en plena vía pública, donde el sospechoso se abalanzó sobre la mujer e inició un violento forcejeo para quitarle el bolso. El asalto no sólo resultó en la sustracción del dinero, sino que la víctima sufrió lesiones físicas y tuvo que ser atendida de urgencia por los servicios médicos, han añadido.

Testimonios

La investigación, llevada a cabo por los agentes del Puesto Principal de Alhaurín el Grande, resultó crucial para la rápida resolución del caso. Tras las gestiones llevadas a cabo y junto con los testimonios de la víctima y de varios testigos presenciales, permitieron a los investigadores identificar y localizar al sospechoso. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coín, que decretó su ingreso en prisión provisional.