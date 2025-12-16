El pueblo de Málaga perfecto para visitar en Navidad: con decoración, mercadillos y las mejores vistas

Existe un municipio en la provincia de Málaga que cada Navidad transforma cada una de sus calles y plazas para convertirse en una postal de cuento de imprescindible visita.

Se trata de Casares, un municipio malagueño que las tradiciones y leyendas aseguran que fue fundada por el propio Julio César cuando consiguió curarse de una enfermedad de la piel tras sumergirse en las aguas de los Baños de la Herionda.

Una localidad que, durante estas fiestas, se ha llenado de luces, alumbrado, abetos gigantes, decoración y todo tipo de actividades para celebrar la Navidad.

Casares, el pueblo blanco de Málaga que se transforma en Navidad

Este municipio que también destaca por ser lugar de nacimiento de Blas Infante cuenta con tal belleza y riqueza que le ha hecho ser declarado uno de los pueblos más bonitos de España por su enclave privilegiado, situado en un cerro entre la Serraní­a de Ronda, la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar.

Además, dispone de un completo y hermoso patrimonio, así como el mejor paisaje, en el que destaca desde lo más abrupto y espectacular de la Serraní­a en el Pico de los Reales, a las tierras bajas del Valle de Guadiaro de huertas y cereales, pasando por una pequeña franja de costa.

Navidad en Casares: luces, mercadillos, belenes y decoración de cuento

En cualquier época del año, Casares se presenta como uno de los pueblos más imprescindibles que visitar en Málaga pero, durante la Navidad, esta necesidad se amplía aún más gracias a su ambientación y la amplia variedad de actividades que organiza para vecinos y visitantes.

Así, este entorno localizado en plena Serranía de Ronda se transforma en un pueblo de cuento en el que sus calles blancas se llenan de luces, guirnaldas, flores de pascua, gigantes figuras navideñas, mercadillos artesanales, belenes tradicionales y decorados únicos que lo convierten en una postal constante.

Casares, el pueblo de Málaga perfecto para visitar en Navidad / Ayuntamiento de Casares

Programación navideña en Casares: fechas clave y eventos principales

Además, la localidad se llena de actividades en sus tres núcleos de población, Casares, Costa y Secadero. De ese modo, el pistoletazo de salida se vivió el pasado 28 de noviembre en Casares con el esperado encendido del alumbrado navideño, así como por la celebración del Poblado de Papá Noel, en el que los niños pudieron disfrutar de fiestas infantiles, atracciones, hinchables, mercadillos, talleres y la visita de Santa Claus.

El programa de eventos continúa en Casares con una merienda de mayores el 17 de diciembre, la Gran Fiesta de los Inocentes, con distintas actuaciones y la celebración de Locobingo, regalos y bailes el 27 de diciembre, así como la Gran Fiesta de Fin de Año el 31 de diciembre con actuaciones de Al Compás Musical y DJ.

Con el inicio del nuevo año, Casares disfrutará de una Fiesta Infantil con la visita del Cartero Real el 2 de enero a partir de las 18.00 horas en la Carpa Municipal y el espectáculo 'Dos Elfos con Mucho Duende', un programa que finalizará con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero con salida desde Los Ponis a las 18.00 horas.

Actividades en Casares Costa: festivales, fiestas infantiles y cabalgata

En Casares Costa, por su parte, se celebrará el Festival de la Escuela Municipal de Música el 18 de diciembre, la Fiesta Infantil con la visita del Cartero Real el 30 de diciembre y la Cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero a las 12.00 horas.

Casares, el pueblo de Málaga perfecto para visitar en Navidad / Ayuntamiento de Casares

Navidad en Secadero: zambombá flamenca, poblado y arrastre de latas

En Secadero, se llevará a cabo una zambombá flamenca el 17 de diciembre, la Fiesta del Colegio y la Guardería el 18 de diciembre, el Poblado Navideño el 19, 20 y 21 de diciembre y la Fiesta Infantil con la visita del Cartero Real el 23 de diciembre.

Unas actividades que continuarán con la Fiesta de Nochebuena el 24 de diciembre y la Fiesta de fin de año el 31 del mismo mes.

Ya en enero, se producirá una de las principales tradiciones de Secadero, su emblemático arrastre de latas por las calles de la localidad para llamar a los Reyes Magos, que se celebrará el 5 de enero a las 11.30 horas con salida desde la Plaza de la Paz. La agenda finalizará ese mismo día con la Cabalgata de Reyes Magos.