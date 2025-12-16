Fuengirola quiere batir un Récord Guinness con 2.100 pizzas en línea: dónde es y cómo puedes sumarte

El día ha llegado. Fuengirola celebra este miércoles el intento de Récord Guinness de crear más pizzas en línea del mundo, con 2.100 en total gracias a la labor de 30 maestros pizzeros venidos de todos los rincones de España e Italia y con el uso de cinco hornos.

Una iniciativa que ha creado el experto pizzero italiano Antonio Pucci, afincado en Fuengirola desde 2001, que busca batir un nuevo Récord Guinness con un fin muy especial: destinar todos los beneficios obtenidos a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI).

Cuándo es el evento: fecha y hora de inicio

Este intento de récord se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre en el paseo marítimo Rey de España de Fuengirola, a la altura del Monumento de la Peseta.

El evento comenzará a las 10.00 horas y finalizará cuando los pizzeros hayan alcanzado su objetivo: superar el anterior récord de pizzas en línea, situado en 2.049.

Cómo será el reto: 2.100 pizzas, 700 metros y cinco hornos

Para ello, contarán con 700 metros lineales en los que se dispondrán cada una de las 2.100 pizzas que se crearán y venderán para que los ingresos se puedan destinar a las familias de Oncología Infantil de Málaga.

"Será un día para la historia", ha asegurado el propio Antonio Pucci, pizzero que ya consiguió el Récord Guinness en 2011 por crear la pizza más larga del mundo, de 1.141,5 metros de longitud, gracias a la colaboración de 120 pizzeros y 120 ayudantes.

Records anteriores de Antonio Pucci

A este hito le siguió en 2014 la creación de la ensalada caprese más grande del mundo, de 16,2 metros, y la pizza dulce más grande del mundo en 2016, de Nutella y 130 metros de longitud, cuyos fondos también fueron a parar a AVOI.

Además, Pucci llevó a cabo 660 pizzas en una hora en 2019 para destinar la recaudación, una vez más, a los niños con cáncer.

Fuengirola, el epicentro de "algo grande"

Esta vez, el cocinero busca realizar el máximo número de pizzas en línea del mundo, con 2.100 creaciones, con lo que busca batir un nuevo Récord Guinness y ayudar a las familias afectadas por esta situación.

"Este evento va más allá del sabor y la diversión. Cada porción cuenta para apoyar a los peques de AVOI", ha recalcado el cocinero, que asegura que Fuengirola se convertirá en el "epicentro de algo gigante" en el que gastronomía y solidaridad se unirán para colaborar con las familias de Oncología Infantil de Málaga.