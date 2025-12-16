Un tornado causa importantes destrozos en Mijas: cae su alumbrado navideño y numerosos árboles

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia se dejaron notar durante la madrugada de este martes en la provincia de Málaga. Las lluvias intensas, acompañadas de tormentas, dejaron en apenas cinco horas más de 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos, con la franja litoral y el Valle del Guadalhorce como las áreas donde se contabilizó mayor cantidad de agua.

El temporal no solo dejó precipitaciones, sino también rachas de viento que provocaron daños en distintos municipios de la Costa del Sol.

En La Cala de Mijas, varios vecinos compartieron en redes sociales vídeos en los que se observa cómo parte del alumbrado y decorado navideño se venía abajo de manera repentina, cediendo "como un castillo de naipes" al paso del viento. El montaje llevaba apenas dos semanas desde su inauguración.

Según las primeras estimaciones del Centro Meteorológico de Málaga, una manga marina o tornado azotó durante la madrugada el litoral de Mijas con vientos huracanados de hasta 130 kilómetros por hora.

El fenómeno dejó múltiples desperfectos, especialmente en La Cala: además del derribo parcial del alumbrado de Navidad, se registraron numerosos árboles arrancados, ramas caídas e incluso barcos sacados del agua y arrastrados a tierra.

Durante la noche, los Bomberos de Mijas realizaron siete salidas relacionadas con los efectos del temporal, la mayoría por caídas de árboles, vallas y otros elementos.

Calles cortadas

Entre las vías cortadas al tráfico figuran el vado del río en Avenida Andalucía (por la caída de una farola), la calle Azalea (por caída de árbol) y la calle Walter Bayer (por caída de árbol).

Alumbrado navideño caído tras el tornado. / L.O

Además, se han registrado incidencias sin necesidad de cortar calles en puntos como el Bulevar de La Cala (por caída de iluminación navideña), avenida Virgen de Fátima (árbol caído), calle San Bruno (material de obra), calle Cortijo de la Cruz (árbol caído), calle San Cristóbal (incidencia en alumbrado navideño), camino de la Cueva (Majadilla del Muerto) (árbol caído) y el diseminado La Rosa (árbol caído).

En cuanto a los daños materiales, hasta el momento se han contabilizado más de ocho vehículos afectados, una cifra que podría aumentar conforme avancen las revisiones a lo largo de la mañana.

Otros destrozos

La borrasca también golpeó con fuerza a Fuengirola, donde las rachas provocaron la caída de árboles y elementos del decorado navideño, además de daños en vallas y varios incidentes con vehículos que quedaron bajo ramas o árboles desplomados.

Los efectos se han concentrado especialmente en puntos como Los Boliches, la Avenida Ramón y Cajal y la zona de El Boquetillo.