La Universidad de Málaga recibe 16,53 millones más en 2025 y supera los 247 millones de financiación

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha completado el reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación del sistema público universitario andaluz para el ejercicio 2025, correspondiéndole a la Universidad de Málaga (UMA) un montante global de 247,67 millones de euros, "lo que supone un incremento del 7,15% en relación con el importe aprobado inicialmente en 2024, equivalente a 16,53 millones más".

Así lo han informado desde la Junta en una nota, en la que han precisado que el grueso de esa cuantía dirigida a la universidad malagueña ya se formalizó en un primer reparto por valor de 234,88 millones, materializándose ahora la partida restante, "lo que posibilita cerrar lo asignado globalmente a cada campus".

Las instituciones académicas que conforman el sistema público reciben mensualmente transferencias de la Junta en el marco de este instrumento de gestión y distribución de recursos públicos, por lo que la concreción de esta cuantía final permite ajustar los aportes que restan por realizar hasta cerrar el ejercicio.

"La dotación de 247,67 millones de la Junta permite dar cumplimiento a los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas", han indicado.

Dichos acuerdos hacen referencia al abono de los complementos retributivos tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla de Técnicos de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS), que suman un total de 3,78 millones de euros.

En concreto, se incluyen para este año 2,74 millones de euros para los complementos autonómicos del PDI, así como 1,04 millones de euros para la carrera horizontal del PTGAS. De igual modo, está englobada la financiación dirigida a otros complementos de ambos colectivos relacionados con la antigüedad y con la actividad docente y de investigación, que suman 649.284 euros.

Según han señalado, un importe que adquiere "relevancia" son los 3,81 millones para nivelación, una financiación que se aprueba cada año en el marco del modelo de financiación y que tiene como objetivo a algunos campus para corregir posibles desequilibrios detectados en años anteriores".

Este capítulo tiene asignado este año 5,64 millones, de los que el 67,5% irá destinado a la UMA debido a su situación financiera. Esos recursos permiten a esta institución académica "reforzar sus políticas de personal, tanto las dirigidas a la promoción como las que tienen como finalidad la consolidación del PDI y del PTGAS".

A esas cantidades se añaden los 5,38 millones de euros incluidos para garantizar la aplicación inmediata de la subida salarial del 2,5% acordado por el Gobierno central para los empleados públicos.

"La Consejería de Universidad ha tenido que realizar un importante esfuerzo financiero para dar cumplimiento a esta medida aprobada a finales de año, que ha alterado, además, la distribución de las cantidades previstas y el cierre de los ejercicios financieros de las propias universidades", han añadido.

Adicionalmente a esos importes incluidos en el modelo de financiación, también destaca la transferencia de 1,34 millones de euros que adelanta el Ejecutivo autonómico para cubrir la contratación de profesores ayudantes doctores mediante el convenio estatal María Goyri, "un compromiso económico que es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que materializa en los últimos días del año".