Turismo

El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario

La venta del establecimiento, un cuatro estrellas de 61 habitaciones, ha sido asesorada por CBRE - Room Mate seguirá gestionando el hotel

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital. / L .O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El edificio que alberga el hotel boutique Room Mate Collection Valeria de Málaga capital, situado junto a la plaza de la Marina e inaugurado en enero de 2016, cambia de dueño. La venta del activo, un cuatro estrellas de 61 habitaciones que estaba en manos de un propietario internacional, ha sido asesorada por la consultora CBRE. El hotel seguirá siendo gestionado por la cadena Room Mate Hotels, que tiene un contrato vigente de arrendamiento.

"El activo, ubicado en el corazón de Málaga, es un referente por su diseño contemporáneo y su rooftop con piscina y vistas panorámicas al mar, consolidándose como uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad", ha señalado este martes la compañía que ha asesorado la transacción.

CBRE ha comentado que la venta constata el atractivo del mercado hotelero urbano y confirma la confianza inversora en activos prime en ciudades con fuerte proyección internacional.

"Esta operación confirma el atractivo del segmento hotelero urbano en España, especialmente en destinos como Málaga, donde la combinación de turismo internacional, conectividad y oferta cultural impulsa la demanda de activos prime. El interés inversor se mantiene sólido, apoyado en la resiliencia del sector y en la evolución positiva de los resultados operativos", afirma el director de Hoteles de CBRE, Gustavo Cumella.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital. / L .O.

Málaga, foco de inversión hotelera

Según los últimos datos de CBRE, Málaga y la Costa del Sol están entre las principales ubicaciones de inversión hotelera en España. Acumulan 1.700 millones de euros en inversión hotelera en los últimos cinco años, el 10% del total nacional. Con datos hasta el tercer trimestre, la inversión en el sector hotelero de Málaga es de 74 millones de euros.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital.

El hotel Room Mate Valeria, situado junto a la plaza de la Marina de Málaga capital. / L .O.

Room Mate Hotels acaba de finalizar un proceso de concurso de acreedores y que, desde el año 2022, es propiedad del fondo de inversión estadounidense Angelo Gordon y del gestor hotelero Westmont Hospitality Group. El empresario Kike Sarasola se mantiene como presidente ejecutivo.

