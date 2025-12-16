Turismo
El edificio que alberga el hotel Room Mate Valeria de Málaga cambia de propietario
La venta del establecimiento, un cuatro estrellas de 61 habitaciones, ha sido asesorada por CBRE - Room Mate seguirá gestionando el hotel
El edificio que alberga el hotel boutique Room Mate Collection Valeria de Málaga capital, situado junto a la plaza de la Marina e inaugurado en enero de 2016, cambia de dueño. La venta del activo, un cuatro estrellas de 61 habitaciones que estaba en manos de un propietario internacional, ha sido asesorada por la consultora CBRE. El hotel seguirá siendo gestionado por la cadena Room Mate Hotels, que tiene un contrato vigente de arrendamiento.
"El activo, ubicado en el corazón de Málaga, es un referente por su diseño contemporáneo y su rooftop con piscina y vistas panorámicas al mar, consolidándose como uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad", ha señalado este martes la compañía que ha asesorado la transacción.
CBRE ha comentado que la venta constata el atractivo del mercado hotelero urbano y confirma la confianza inversora en activos prime en ciudades con fuerte proyección internacional.
"Esta operación confirma el atractivo del segmento hotelero urbano en España, especialmente en destinos como Málaga, donde la combinación de turismo internacional, conectividad y oferta cultural impulsa la demanda de activos prime. El interés inversor se mantiene sólido, apoyado en la resiliencia del sector y en la evolución positiva de los resultados operativos", afirma el director de Hoteles de CBRE, Gustavo Cumella.
Málaga, foco de inversión hotelera
Según los últimos datos de CBRE, Málaga y la Costa del Sol están entre las principales ubicaciones de inversión hotelera en España. Acumulan 1.700 millones de euros en inversión hotelera en los últimos cinco años, el 10% del total nacional. Con datos hasta el tercer trimestre, la inversión en el sector hotelero de Málaga es de 74 millones de euros.
Room Mate Hotels acaba de finalizar un proceso de concurso de acreedores y que, desde el año 2022, es propiedad del fondo de inversión estadounidense Angelo Gordon y del gestor hotelero Westmont Hospitality Group. El empresario Kike Sarasola se mantiene como presidente ejecutivo.
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla