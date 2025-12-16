El temporal deja una quincena de incidencias esta madrugada en Málaga capital

El temporal que ha vivido Málaga esta noche ha pasado factura: durante la madrugada se han contabilizado una quincena de incidencias en la capital.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local, Parques y Jardines, está actuando para resolver los incidentes causados esta noche por la lluvia y las fuertes rachas de viento.

La mayoría de las incidencias están relacionadas con caídas de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachada. Hasta el momento solo se ha registrado un herido, que ya ha sido trasladado a un centro hospitalario tras la caída un árbol en la calle Deva (distrito Palma-Palmilla).

Caída de árboles

En el distrito Ciudad Jardín, la caída de un árbol en la plaza Nazaret ha afectado a seis vehículos y al tendido eléctrico. Además, en la calle Lorenza Correa otro árbol de grandes dimensiones ha provocado daños en dos vehículos y en las calles Fagot y Fernando Loring se ha producido la caída de sendos árboles sobre la calzada. Además, el desprendimiento de parte de la cubierta de una terraza ha causado daños en varios vehículos en la calle Istán.

El fuerte viento también ha causado la caída de árboles en Palma-Palmilla. Además del citado en calle Deva, también se han registrado incidencias en las calles Eresma (seis vehículos afectados) y Duero. Igualmente, en Carretera de Cádiz se ha intervenido por la caída de árboles en calle Pacífico sin provocar daños, así como por la de otro de grandes dimensiones sobre un vehículo en la calle Vicente Aleixandre.

Carril afectado

En el distrito Este, en la calle Almería se registró un desprendimiento de tierra que provocó el corte de un carril de circulación, que ya ha quedado reabierto, mientras en la avenida de Salvador Allende efectivos de Bomberos intervinieron ante el atasco de un colector que afectaba a varias viviendas, y este martes por la mañana han saneado las ramas de un árbol en peligro de caída en la avenida Juan Sebastián Elcano.